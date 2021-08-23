Важить трохи більше 30 кг: співачка МакSим вчиться заново ходити після коми (відео)

Російській співачці після виписки заборонили співати і рекомендували утриматися від фізичних навантажень.

Співачка МакSим відновлюється після важкої хвороби і коми, і намагається заново навчитися ходити. Про це пише видання Baza.

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Російська співачка вже знаходиться вдома після виписки з лікарні, а відновлення дається непросто.

Як розповідають журналісти, співачка МакSим після важкої пневмонії важить трохи більше 30 кг і вчиться заново ходити, з чим їй допомагає лікар-куратор Денис Павлов.

Більш того, Марина Абросимова, яка виступає на сцені під псевдонімом МакSим, насилу дихає, оскільки у неї сильно пошкоджені легені через пневмонію. Про повернення російської співачки в шоу-бізнес мова не йде.

За розпорядженням лікарів після виписки з лікарні, співачка МакSим повинна утриматися від фізичних навантажень. Медики також заборонили Марині Абросимовій співати.

"За розпорядженням лікарів їй поки потрібно утриматися від фізичного навантаження, не можна співати. Скільки займе відновлення — сказати неможливо", — розповіли в коментарі журналістам офіційні представники МакSим.

[ + – ] Співачка МакSим вчиться заново ходити

Нагадаємо, що проблеми зі здоров'ям у російської співачки МакSим почалися ще в червні 2021 року. При госпіталізації, як розповідав Фокус, у співачки МакSим діагностували двосторонню пневмонію, але тест на COVID-19 був негативним. Через важкий перебіг хвороби Марину Абросимову підключили до ШВЛ і ввели у штучну кому.

З коми, як пізніше повідомляв Фокус, співачка МакSим вийшла в кінці липня. Лікарі зняли завантаження седативних препаратів, але Марині Абросимовій все одно було важко дихати і спілкуватися з оточуючими. Свій перший пост в Instagram після важкої хвороби співачка МакSим опублікувала на початку серпня.