"Переводять з реанімації у звичайну палату": МакSим опублікувала перший пост в Instagram

Співачка настільки зміцніла, що змогла поділитися новинами про своє здоров'я у соцмережах

Співачка МакSим, яка ще недавно була в медикаментозній комі, в якій провела майже півтора місяця, настільки зміцніла, що змогла сама опублікувати пост в Instagram і поділитися новинами про своє здоров'я.

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Співачка подякувала персоналу московської лікарні №52, і лікарям, які, за її ж словами "врятували її" і опублікувала своє фото з дочками: Олександрою і Марією.

[ + – ] Співачка МакSим з дочками

"Мені дуже допомогло, що за мене переживали, думали про мене і молилися, мене це витягнуло з того світу", — написала МакSим. Вона повідомила, що її вже переводять з реанімації, в якій вона провела півтора місяця, в звичайну палату.

Співачка зазначила, що, будучи в комі, абсолютно втратила лік часу.

"Коли лікарі запитали мене, скільки, на мою думку, я пролежала в комі, я сказала два дні. Я не могла повірити, що минуло більше місяця", — написала артистка. Вона повідомила, що ще занадто слабка і практично не може ходити, оскільки у неї відразу починаються запаморочення, але вона сподівається незабаром опинитися вдома і "обійняти свою родину".

"Польоти і виступи на якийсь період мені заборонені за приписами лікаря. Легені поки відновлюються, напружувати їх не можна", — резюмувала МакSим.

Нагадаємо, співачка опритомніла 3 серпня. Про це повідомила її концертна директорка Маргарита Соколова. Того ж дня її зняли з апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

11 червня 38-річна МакSим почала відчувати симптоми застуди, потім у неї піднялася температура до 39 градусів. Її стан не поліпшувався, а тести на коронавірус були негативними. 19 червня стало відомо, що співачка госпіталізована з пневмонією, вона підключена до апарату ШВЛ і введена в штучну кому.