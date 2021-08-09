"Переводят из реанимации в обычную палату": МакSим опубликовала первый пост в Instagram

Певица настолько окрепла, что смогла поделиться новостями о своем здоровье в соцсетях

Певица МакSим, которая еще недавно была в медикаментозной коме, в которой провела почти полтора месяца, настолько окрепла, что смогла сама опубликовать пост в Instagram и поделиться новостями о своем здоровье.

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Певица поблагодарила персонал московской больницы №52, и врачей, которые, по ее же словам "спасли ее" и опубликовала свое фото с дочерями: Александрой и Марией.

[ + – ] Певица МакSим с дочерями

"Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света", — написала МакSим. Она сообщила, что ее уже переводят из реанимации, в которой она провела полтора месяца, в обычную палату.

Певица отметила, что, будучи в коме, совершенно потеряла счет времени.

"Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца", — написала артистка. Она сообщила, что еще слишком слаба и практически не может ходить, так как у нее сразу начинаются головокружения, но она надеется в скором времени оказаться дома и "обнять свою семью".

"Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя", — резюмировала МакSим.

Напомним, певица пришла в сознание 3 августа. Об этом сообщила ее концертный директор Маргарита Соколова. В тот же день ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

11 июня 38-летняя МакSим начала чувствовать симптомы простуды, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус были отрицательными. 19 июня стало известно, что певица госпитализирована с пневмонией, она подключена к аппарату ИВЛ и введена в искусственную кому.