Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ

МакSим госпитализировали с пнемонией и сильным поражением легких, однако врачи дают положительные прогнозы.

Популярную российскую певицу Марину Абросимову, которая выступает под псевдонимом МакSим, 19 июня ввели в искусственную кому из-за тяжелого состояния. Об этом представитель артистки Яна Богушевская рассказала "РЕН ТВ".

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По ее словам, врачи подключили МакSим к аппарату искусственной вентиляции легких и прочищают дыхательные пути. В состоянии медикаментозного сна певицу планируют держать еще несколько дней, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы.

"Она молодая и крепкая, прогнозы положительные", — рассказала Богушевская.

"РИА Новости" выяснило, что у Марины Абросимовой диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией — насыщением крови кислородом. Вскоре медики планируют постепенно выводить звезду из комы, если лечение окажется достаточно эффективным.

О госпитализации певицы стало известно 15 июня. МакSим рассказала в социальной сети Instagram, что почувствовала себя нехорошо и сдала два теста на коронавирус с разницей в два дня, которые оказались отрицательными. 13 июня ее состояние резко ухудшилось, и Марина решила лечь в больницу. В связи с болезнью МакSим отменила концерт, который должен был состояться в Удмуртии.

Как сообщил изданию "СтарХит" источник в больнице, лечение осложняют проблемы со здоровьем, которые наблюдаются у певицы после длительного восстановления после аварии в 2019 году.

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