"Наслаждаюсь лихорадкой". Возлюбленная Илона Маска заразилась коронавирусом

Певица Граймс говорит, что "наконец-то" заболела COVID-19.

Канадская певица Граймс, девушка американского миллиардера Илона Маска, заразилась коронавирусом. Об этом она написала в Instagram.

"Наконец-то заразилась коронавирусом, но, что удивительно, я наслаждаюсь лихорадкой", — сказала Граймс.

Граймс не сообщила ничего о самочувствии их с Маском ребенка — не дал ли и его анализ положительный результат на коронавирусную инфекцию.

В ноябре стало известно, что и сам Илон Маск заразился коронавирусом.

По словам Маска, его четыре раза проверили с помощью экспресс-теста на антиген: два теста дали положительный результат, а еще два – отрицательный.

Маск на протяжении долгого времени высказывал свое скептическое отношение к коронавирусу. Глава Tesla ранее обвинял врачей в завышении числа случаев заражения коронавирусом по финансовым причинам, поддерживал весьма сомнительное лечение хлорохином, называл "тупой" панику, связанную с пандемией. Также он предсказывал, что к апрелю 2020 года будет "почти ноль новых случаев" коронавируса.

4 мая 48-летний изобретатель и бизнесмен Илон Маск стал отцом в шестой раз. У Маска есть пятеро сыновей от первого брака с канадской писательницей Жюстин Уилсон.