Співачку МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ

МакSим госпіталізували з пнемонією і сильним ураженням легень, однак лікарі дають позитивні прогнози.

Популярну російську співачку Марину Абросимова, яка виступає під псевдонімом МакSим, 19 червня ввели у штучну кому через тяжкий стан. Про це представник артистки Яна Богушевская розповіла "РЕН ТВ".

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За її словами, лікарі підключили МакSим до апарату штучної вентиляції легенів і прочищають дихальні шляхи. У стані медикаментозного сну співачку планують тримати ще кілька днів, щоб знизити навантаження на внутрішні органи.

"Вона молода і міцна, прогнози позитивні", — розповіла Богушевская.

"РІА Новини" з'ясувало, що у Марини Абросимової діагностували пневмонію з сильним ураженням легень і низької сатурацією — насиченням крові киснем. Незабаром медики планують поступово виводити зірку з коми, якщо лікування виявиться досить ефективним.

Про госпіталізацію співачки стало відомо 15 червня. МакSим розповіла в соціальній мережі Instagram, що відчула себе недобре і здала два тести на коронавірус з різницею в два дня, які виявилися негативними. 13 червня її стан різко погіршився, і Марина вирішила лягти в лікарню. У зв'язку з хворобою МакSим скасувала концерт, який повинен був відбутися в Удмуртії.

Як повідомив виданню "Стархіт" джерело в лікарні, лікування ускладнюють проблеми зі здоров'ям, які спостерігаються у співачки після тривалого відновлення після аварії в 2019 році.

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