Директор певицы МакSим сообщила, что происходит с ее подопечной в реанимации

Марину Максимову отключили от ИВЛ, и она дышит самостоятельно. Артистка понемногу разговаривает и даже шутит.

Певица МакSим, которая уже больше месяца находится в реанимации в связи с серьезным поражением легких, чувствует себя лучше. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.

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"Мне удалось пообщаться с Мариной лично по видеосвязи через доктора. Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, легкие восстанавливаются. Мы и по шутили и и посмеялись. Безусловно сейчас предстоит долгий этап восстановления, но могу сказать, что самое страшное позади", – говорится в публикации.

Она опровергла опубликованную ранее в СМИ информацию, что Марина смотрит телевизор, и врачи катают ее в кресле по коридору, отметив:

"В новостях немного преувеличили – телевизора в реанимации нет, и врачи не возят ее по реанимации. Во-первых, это запрещено, во-вторых, врачи заняты своим делом, а не катанием пациентов по больнице".

Соколова добавила, что передала певице все приветы и пожелания. По ее словам, Марина надеется скоро ответить лично на слова поддержки.

Напомним, впервые Марина Максимова почувствовала себя плохо на концерте в середине июня, однако не стала отменять выступления, пока ее в тяжелом состоянии не увезли в больницу во время одного из них. Врачи диагностировали у артистки серьезное поражение легких и ввели в медикаментозную кому. При этом у МакSим не подтверждался коронавирус.

СМИ неоднократно "хоронили" исполнительницу, однако на прошлой неделе появились первые позитивные новости об изменениях в ее состоянии, которые подтвердила и директор Марины.