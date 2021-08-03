Директорка співачки МакSим повідомила, що відбувається з її підопічною в реанімації

Марину Максимову відключили від ШВЛ, і вона дихає самостійно. Артистка потроху розмовляє і навіть жартує.

Співачка МакSим, яка вже понад місяць перебуває в реанімації у зв'язку із серйозним ураженням легень, відчуває себе краще. Про це повідомила директорка артистки Маргарита Соколова.

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"Мені вдалося поспілкуватися з Мариною особисто по відеозв'язку через лікаря. Її дійсно відключили від апарату, дихає самостійно через кисневу маску, відчуває себе набагато краще, настрій дуже позитивний і бойовий, легені відновлюються. Ми і пожартували, і посміялися. Безумовно зараз чекає довгий етап відновлення, але можу сказати, що найстрашніше позаду", — йдеться в публікації.

Вона спростувала опубліковану раніше в ЗМІ інформацію, що Марина дивиться телевізор, і лікарі катають її в кріслі по коридору, зазначивши:

"У новинах трохи перебільшили — телевізора в реанімації немає, і лікарі не возять її з реанімації. По-перше, це заборонено, по-друге, лікарі зайняті своєю справою, а не катанням пацієнтів у лікарні".

Соколова додала, що передала співачці всі привіти і побажання. За її словами, Марина сподівається скоро відповісти особисто на слова підтримки.

Нагадаємо, вперше Марина Максимова відчула себе погано на концерті в середині червня, проте не стала скасовувати виступи, поки її у важкому стані не відвезли в лікарню під час одного з них. Лікарі діагностували в артистки серйозне ураження легень і ввели в медикаментозну кому. При цьому в МакSим не підтвердили коронавірус.

ЗМІ неодноразово "ховали" виконавицю, проте минулого тижня з'явилися перші позитивні новини про зміни в її стані, які підтвердила і директорка Марини.