"Начался сепсис": певице Макsим стало хуже после короткого улучшения, - СМИ

Анализы показали, что в легких Макsим происходят гнойно-воспалительные процессы, заявила ее подруга. Врачи делают все возможное, чтобы спасти пациентку.

11 июля российскую певицу Макsим снова ввели в искусственную кому после непродолжительного улучшения. Об этом пишет "Комсомольская правда" со слов подруги артистки, которая сохранила анонимность.

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По словам женщины, состояние Марины Абросимовой (настоящее имя исполнительницы) резко ухудшилось в воскресенье, врачи ввели ее в медикаментозный сон, подключили к системе искусственной вентиляции легких и экстракорпорального насыщения крови кислородом (ЭКМО). Компьютерная томография и анализ крови показали, что в легких певицы происходит сильные гнойно-воспалительные процессы.

"Судя по всему, начался сепсис. Врачи делают все возможное, чтобы облегчить ее состояние", — заявила подруга Макsим.

По информации "КП", на прошлой неделе больной пневмонией певице стало лучше, врачи якобы смогли вывести ее из комы. Как только к Макsим начало возвращаться сознание, она опять оказалась в критическом состоянии.

8 июля пиар-менеджер Макsим Яна Богушевская рассказала "ФАН", что певицу перевели из частной в государственную больницу. Главный врач медучреждения, где ранее лечилась Марина, принял такое решение из-за ухудшения здоровья. По словам Богушевской, сейчас артистка находится в многопрофильной больнице, специалисты которой напрямую занимаются пациентами в таком тяжелом состоянии.

Впервые Макsим ввели в искусственную кому из-за пневмонии 19 июня, чтобы снизить нагрузку на организм — это подтвердила ее менеджер Яна Богушевская. Из-за тяжелой пневмониии артистку медики подключили артистку к аппарату ИВЛ, начали прочищать дыхательные пути. В частной клинике давали положительные прогнозы планировали выводить пациентку из комы уже через несколько дней. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Позже появилась информация, что поражение легких певицы MaкSим превысило 75%. Более недели у нее наблюдалась низкая сатурация, из-за этого певицу держали под аппаратом искусственного дыхания.

27 июня пиар-менеджер Яна Богушевская опровергла слухи о том, что MaкSим перевели с ИВЛ на ЭКМО. По ее словам, на тот момент состояние исполнительницы было тяжелым, но не критическим, и медицинское оборудование справлялось со своей задачей.