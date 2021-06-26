"Состояние стабильно тяжелое": поражение легких певицы MaкSим превысило 75%

Врачи не могут вывести известную исполнительницу Марину Абросимову из искусственной комы и уже неделю пытаются повысить сатурацию.

Российской певице МакSим (Максим) стало значительно хуже, врачи оценивают ее состояние, как стабильно тяжелое. Об этом пиар-менеджер артистки Яна Богушевская рассказала в комментарии изданию "СтарХит".

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Из-за резкого ухудшения состояния здоровья Марину Абросимову (настоящее имя Максим), перевели в условную группу пациентов "КТ-4", куда врачи относят больных коронавирусом с сильным поражением дыхательной системы. По словам источника, сейчас у певицы поражено более 75% легких.

"Состояние Марины сейчас стабильно тяжелое. Процент поражения болезнью легких, действительно, увеличился, и она по-прежнему находится в медикаментозном сне. Сатурация на данный момент тоже низкая. За Мариной установлено круглосуточное наблюдение, ситуацию контролируют очень хорошие врачи", — заявила Яна Богушевская.

В комментарии "РБК" представитель Максим заявила, что исполнительница все еще подключена к аппарату для искусственной вентиляции легких. У нее низкая сатурация (насыщение кислородом), которая сохраняется уже неделю.

Три дня назад пиар-менеджер рассказала изданию "Газета.ру", что Максим продолжают держать в медикаментозном сне, чтобы сосредоточить все силы организма на борьбе с болезнью. Ей уже не делают тесты на коронавирус, однако до этого медики несколько раз проводили анализы и получили отрицательные результаты.

Ранее стало известно, что 19 июня певицу Максим ввели в искусственную кому в одной из российских клиник, медики диагностировали у нее пневмонию. Сама исполнительница в соцсетях рассказала, что 15 июня легла в больницу из-за плохого самочувствия и даже отменила концерт в Удмуртии. В больнице отметили, что лечение Марины осложняют последствия травм, полученных в результате автокатастрофы в 2019 году.

Писали также, что прославленный советский оперный певец Евгений Нестеренко скончался от последствий коронавируса. Смерть настигла артиста в столице Австрии, Вене, однако в своей последней воле он попросил похоронить его в России.