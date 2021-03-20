Знаменитый советский оперный певец Евгений Нестеренко умер от последствий коронавируса

Некогда ведущий бас Большого театра умер на 84-ом году жизни в Вене, где жил в последние годы, уехав из Москвы.

Оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко умер в Вене от последствий коронавируса. Об этом сообщила генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" Наталья Игнатенко, предало агентство ТАСС

"В наш фонд пришло электронное письмо из Вены от семьи Евгения Нестеренко. В нем говорится, что Евгений Евгеньевич ушел из жизни после госпитализации с COVID-19", – сказала она.

В соответствии с последней волей Нестеренко, его прах будет захоронен в России. Из-за карантинных ограничений в Австрии семья Нестеренко отказалась от "публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время".

Евгений Нестеренко родился в 1938 году в Москве. Получил вузовский диплом инженера-строителя.

Еще студентом стал брать частные уроки пения. В 1965 году окончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. С 1963 по 1967 год был солистом Ленинградского Малого оперного театра (ныне Михайловский театр), в 1967–1971 – Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинский театр), в 1971–2002 – Большого театра в Москве.

Нестеренко исполнял концертные программы русской и зарубежной музыки, записал около 70 пластинок и дисков на отечественных и зарубежных фирмах грамзаписи, в том числе более двадцати опер, а также арий, романсов, русских народных песен.

Напомним, российский актер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", умер в возрасте 71 года. Перед смертью он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

В ноябре прошлого года на 85 году жизни скончался театральный режиссер Роман Виктюк.