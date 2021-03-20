Знаменитый советский оперный певец Евгений Нестеренко умер от последствий коронавируса

Некогда ведущий бас Большого театра умер на 84-ом году жизни в Вене, где жил в последние годы, уехав из Москвы.

Оперний співак, народний артист СРСР Євген Нестеренко помер у Відні від наслідків коронавірусу. Про це повідомила генеральний директор Благодійного фонду підтримки музичного мистецтва "Фонд Олени Образцової" Наталя Ігнатенко, передало агентство ТАСС

"У наш фонд прийшов електронний лист з Відня від сім'ї Євгена Нестеренко. У ньому говориться, що Євген Євгенович пішов з життя після госпіталізації з COVID-19", — сказала вона.

Відповідно до останньої волі Нестеренко, його прах буде похований в Росії. Через карантинних обмежень в Австрії сім'я Нестеренко відмовилася від "публічної церемонії і зустрічей з близькими на найближчий час".

Євген Нестеренко народився в 1938 році в Москві. Отримав вузівський диплом інженера-будівельника.

Ще студентом почав брати приватні уроки співу. У 1965 році закінчив Ленінградську консерваторію ім. М. А. Римського-Корсакова. З 1963 по 1967 рік був солістом Ленінградського Малого оперного театру (нині Михайлівський театр), в 1967-1971 — Ленінградського театру опери та балету ім. С.М. Кірова (нині Маріїнський театр), в 1971-2002 — Большого театру в Москві.

Нестеренко виконував концертні програми російської і зарубіжної музики, записав близько 70 платівок і дисків на вітчизняних і зарубіжних фірмах грамзапису, в тому числі понад двадцять опер, а також арій, романсів, російських народних пісень.

Нагадаємо, російський актор Борис Плотніков, який зіграв доктора Борменталя в фільмі "Собаче серце", помер у віці 71 року. Перед смертю він був госпіталізований з коронавирусной інфекцією.

У листопаді минулого року на 85 році життя помер театральний режисер Роман Віктюк.