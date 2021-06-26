"Стан стабільно важкий": ураження легень співачки MaкSим перевищило 75%

Лікарі не можуть вивести відому виконавицю Марину Абросимова зі штучної коми і вже тиждень намагаються підвищити сатурацию.

Російській співачці МакSим (Максим) стало значно гірше, лікарі оцінюють її стан, як стабільно важкий. Про це піар-менеджер артистки Яна Богушевская розповіла в коментарі виданню "СтарХіт".

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Через різке погіршення стану здоровʼя Марину Абросимову (справжнє імʼя Максим), перевели в умовну групу пацієнтів "КТ-4", куди лікарі відносять хворих на коронавірус з сильним ураженням дихальної системи. За словами джерела, наразі у співачки уражено понад 75% легких.

"Стан Марини зараз стабільно важкий. Відсоток ураження хворобою легенів, дійсно, збільшився, і вона, як і раніше, знаходиться в медикаментозному сні. Сатурація на даний момент теж низька. За Мариною встановлено цілодобове спостереження, ситуацію контролюють дуже хороші лікарі", — заявила Яна Богушевская .

У коментарі "РБК" представниця Максим заявила, що виконавиця все ще підключена до апарату для штучної вентиляції легенів. У неї низька сатурація (насичення киснем), яка зберігається вже тиждень.

Три дні тому піар-менеджер розповіла виданню "Газета.ру", що Максим продовжують тримати в медикаментозному сні, щоб зосередити всі сили організму на боротьбу з хворобою. Їй вже не роблять тести на коронавірус, проте до цього медики кілька разів проводили аналізи і отримали негативні результати.

Раніше стало відомо, що 19 червня співачку Максим ввели у штучну кому в одній з російських клінік, медики діагностували у неї пневмонію. Сама виконавиця в соцмережах розповіла, що 15 червня лягла в лікарню через погане самопочуття і навіть скасувала концерт в Удмуртії. У лікарні відзначили, що лікування Марини ускладнюють наслідки травм, отриманих в результаті автокатастрофи в 2019 році.

Писали також, що прославлений радянський оперний співак Євген Нестеренко помер від наслідків коронавирусу. Смерть наздогнала артиста в столиці Австрії, Відні, однак у своїй останній волі він попросив поховати його в Росії.