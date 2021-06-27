СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья певицы МакSим. Ее представитель это отрицает

Пиар-директор утверждает, что певицу не переводили с ИВЛ на ЭКМО, хотя состояние звезды оценивается как "крайне тяжелое".

Распространенные в СМИ сообщения об ухудшении состояния певицы МакSим не соответствует действительности. Ее ситуация не ухудшилась и не улучшилось. Об этом сообщила пиар-директор певицы Яна Богушевская изданию КП.

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Информация о том, что певицу перевели с ИВЛ на более мощный ЭКМО (Этот аппарат используется при тяжелой острой дыхательной недостаточности для насыщения крови кислородом), так как первый аппарат якобы не справлялся с вентилированием легких, неправдива. Также утверждалось, что ее состояние врачи оценивают как "критическое", что также неверно.

По словам пиар-директора певицы Яны Богушевской, информация о критическом состоянии певицы не соответствует действительности — "это желтая пресса, а не официальное заявление".

"Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких — каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то что является публичным лицом", — заявила представитель певицы.

Она добавила, что любая информация о состоянии МакSим — это либо спекуляции, либо слитая информация, которую за копейки продадут собственных родителей. Сейчас певицу по-прежнему держат в медикаментозном сне. Выводить ее из комы будут только тогда, когда ее показатели нормализуются. Поражение легких составляет 80%.

Напомним, 19 июня стало известно, что певицу МакSим перевели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственного вентилирования легких. У Марины Абросимовой диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией — насыщением крови кислородом. Вскоре медики планируют постепенно выводить звезду из комы, если лечение окажется достаточно эффективным.

О госпитализации певицы стало известно 15 июня.

Ранее сообщалось, что поражение легких превышает 75%.