ЗМІ повідомили про погіршення стану здоров'я співачки МакSим. Її представниця це заперечує

Піар-директорка стверджує, що співачку не переводили з ШВЛ на ЕКМО, хоч стан зірки й оцінюється як "украй важкий".

Поширені в ЗМІ повідомлення про погіршення стану співачки МакSим не відповідає дійсності. Її стан не погіршилася і не покращився. Про це повідомила піар-директор співачки Яна Богушівська виданню КП.

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Інформація про те, що співачку перевели з ШВЛ на більш потужний ЕКМО (Цей апарат використовується при важкій гострій дихальній недостатності для насичення крові киснем), бо перший апарат нібито не справлявся з вентилюванням легких, неправдива. Також стверджувалося, що її стан лікарі оцінюють як "критичний", що також невірно.

За словами піар-директорки співачки Яни Богушівської, інформація про критичний стан співачки не відповідає дійсності — "це жовта преса, а не офіційна заява".

"Зараз стан Марини оцінюється як вкрай важкий, прошу зрозуміти позицію сім'ї та близьких — кожна людина має право на приватність, попри те що є публічною особою", — заявила представник співачки.

Вона додала, що будь-яка інформація про стан МакSим — це або спекуляції, або злита інформація, яку за копійки продадуть власних батьків. Зараз співачку, як і раніше, тримають в медикаментозному сні. Виводити її з коми будуть тільки тоді, коли її показники нормалізуються.

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що співачку МакSим перевели в штучну кому і приєднати до апарату штучного вентилювання легенів. У Марини Абросимової діагностували пневмонію з сильним ураженням легень і низької сатурацією — насиченням крові киснем. Незабаром медики планують поступово виводити зірку з коми, якщо лікування виявиться досить ефективним.

Про госпіталізацію співачки стало відомо 15 червня. Ураження легень перевищує 75%.