"Розмовляє знаками": співачка МакSим вийшла з коми

Марина Максимова перебуває у свідомості та спілкується з лікарями знаками, хоча дихати їй як і раніше важко.

38-річна російська співачка МакSим прийшла до тями після кількох тижнів медикаментозної коми, повідомляє Mash.

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За інформацією ресурсу, лікарі зняли завантаження седативних препаратів і вивели Марину Максимову (справжнє імʼя артистки) з медикаментозного сну. Це було зроблено для того, щоб подивитися, чи зможе вона дихати самостійно.

Як кажуть медики, наразі співачка перебуває в ясній свідомості та спілкується з персоналом знаками. Вона може дихати самостійно, але для того, щоб дихання залишалося рівним, медики підключили її до допоміжної вентиляції легень.

Стан Марини лікарі як і раніше оцінюють як стабільно важкий, проте все ж сподіваються, що скоро вона зможе дихати самостійно.

Двома днями раніше концертна директорка МакSим Маргарита Соколова повідомила підписникам в Instagram, що в стані знаменитості спостерігається позитивна динаміка.

"Можу точно сказати. У Марини є поліпшення. Займається нею зірковий склад лікарів. Відмінні умови. Суперсучасне обладнання. Немає ніякого сумніву, що все буде добре. Так, є проблеми з легенями, вони є у всіх, хто переніс запалення легенів, так, є збої в організмі, при такому важкому перебігу захворювання це неминуче. Організм сильно ослаб, звичайно, так. Звичайно, хвороба може вносити свої поправки, але те, що ми рухаємося в бік поліпшення а не погіршення — це на сьогоднішній день факт. Звичайно, швидше за все, це буде дуже тривале лікування і відновлення і реабілітація", — написала вона.

Стан здоровʼя МакSим різко погіршився в середині червня. Вона відчула себе погано, проте до останнього не скасовувала концерти. Після одного з них артистка опинилася в лікарні, де у неї діагностували пневмонію і високу температуру. Незважаючи на те, що лікарі не зафіксували коронавірус, її легені були вражені на 40%. Медики ввели її в штучну кому, щоб допомогти організму впоратися з хворобою.

Протягом наступних тижнів зʼявлялися найрізноманітніші новини про те, що відбувається з Мариною. Деякі ЗМІ писали про 80% ураження легень і навіть не заперечували сумний результат.