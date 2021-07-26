"Разговаривает знаками": певица МакSим вышла из комы

Марина Максимова пребывает в сознании и общается с врачами знаками, хотя дышать ей по-прежнему тяжело.

38-летняя российская певица МакSим пришла в себя после нескольких недель медикаментозной комы, сообщает Mash.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По информации ресурса, врачи сняли загрузку седативных препаратов и вывели Марину Максимову (настоящее имя артистки) из медикаментозного сна. Это было сделано для того, чтобы посмотреть, сможет ли она дышать самостоятельно.

Как говорят медики, на данный момент певица пребывает в ясном сознании и общается с персоналом знаками. Она может дышать самостоятельно, но для того, чтобы дыхание оставалось ровным, медики подключили ее к вспомогательной вентиляции легких.

Состояние Марины врачи по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое, однако все же надеются, что скоро она сможет дышать самостоятельно.

Двумя днями ранее концертный директор МакSим Маргарита Соколова сообщила подписчикам в Instagram, что в состоянии знаменитости наблюдается позитивная динамика.

"Могу точно сказать . У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо. Да есть проблемы с легкими, они есть у всех, кто перенес воспаление легких, да есть сбои в организме, при таком тяжелом течение заболевания это неизбежно. Организм сильно ослаб, конечно, да . Конечно болезнь может вносить свои поправки, но то ,что мы двигаемся в сторону улучшения а не ухудшения- это на сегодняшний день факт. Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение и восстановление и реабилитация", – написала она.

Состояние здоровья МакSим резко ухудшилось в середине июня. Она почувствовала себя плохо, однако до последнего не отменяла концерты. После одного из них артистка оказалась в больнице, где у нее диагностировали пневмонию и высокую температуру. Несмотря на то, что врачи не обнаружили коронавирус, ее легкие были поражены на 40%. Медики ввели ее в искусственную кому, чтобы помочь организму справиться с болезнью.

В следующие недели появлялись самые разнообразные новости о том, что происходит с Мариной. Некоторые СМИ писали о 80% поражения легких и даже не исключали печального исхода.