Весит чуть больше 30 кг: певица МакSим учится заново ходить после комы (видео)

Российской певице после выписки запретили петь и рекомендовали воздержаться от физических нагрузок.

Певица МакSим восстанавливается после тяжелой болезни и комы, и пытается заново научиться ходить. Об этом пишет издание Baza.

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Российская певица уже находится дома после выписки из больницы, а восстановление дается непросто.

Как рассказывают журналисты, певица МакSим после тяжелой пневмонии весит чуть больше 30 кг и учится заново ходить, с чем ей помогает врач-куратор Денис Павлов.

Более того, Марина Абросимова, выступающая на сцене под псевдонимом МакSим, с трудом дышит, поскольку у нее сильно повреждены легкие из-за пневмонии. О возвращении российской певицы в шоу-бизнес речь не идет.

По предписанию врачей после выписки из больницы, певица МакSим должна воздержаться от физических нагрузок. Медики также запретили Марине Абросимовой петь.

"По предписаниям врачей ей пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь. Сколько займет восстановление – сказать невозможно", — рассказали в комментарии журналистам официальные представители МакSим.

[ + – ] Певица МакSим учится заново ходить

Напомним, что проблемы со здоровьем у российской певицы МакSим начались еще в июне 2021 года. При госпитализации, как рассказывал Фокус, у певицы МакSим диагностировали двухстороннюю пневмонию, но тест на COVID-19 был отрицательным. Из-за тяжелого течения болезни Марину Абросимову подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Из комы, как позже сообщал Фокус, певица МакSим вышла в конце июля. Врачи сняли загрузку седативных препаратов, но Марине Абросимовой все равно было тяжело дышать и общаться с окружающими. Свой первый пост в Instagram после тяжелой болезни певица МакSим опубликовала в начале августа.