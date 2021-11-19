Total black. Анджелина Джоли появилась на публике в идеальном осеннем образе

Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма вместе с дочерью Шайло и приемныс сыном Паксом, который из-за учебы не смог сопровождать мать на премьерах "Вечных" в разных столицах мира.

Актриса Анджелина Джоли посетила премьеру документального фильма французского уличного художника JR под названием Paper & Glue в Лос-Анджелесе, появившись на мероприятии в традиционном черном ансамбле, пишет Daily Mail.

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Фотографам, собравшимся на премьере, Анджелина позировала в черной водолазке в рубчик со скромной юбкой-миди, которая подчеркивала ее фигуру. В качестве аксессуаров Джоли выбрала золотые серьги, а на ногах у нее были туфли на высоком каблуке.

[ + – ] На премьеру фильма Джоли пришла с дочерью Шайло и сыном Паксом

Образ, продемонстрированный актрисой, как нельзя лучше подходит для осенних и зимних прогулок. Правда, в более холодном климате к нему необходимо теплое пальто, пуховик или дубленка, а также сапоги или ботильоны.

Вместе с Джоли были двое ее детей. 15-летняя дочь актрисы Шайло в этот раз решила оставить платья дома, появившись в широких рваных джинсах, черной толстовке и бледно-фиолетовых кедах.

Пакс, не присутствовавший на премьерах "Вечных", в этот раз составил компанию приемной матери. На нем была серая рубашка в клетку, застегнутая до самого верха, темно-серые джинсы и черно-белые кеды.

Накануне Анджелина Джоли появилась на ужине, устроенном косметическим брендом Guerlain, где также продемонстрировала total black, Особенное внимание привлекла прозрачная гипюровая юбка актрисы, большую часть которой скрывало длинное пальто.