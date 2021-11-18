Анджелина Джоли появилась на публике в прозрачной юбке

Актриса выбрала для похода в ресторан полностью черный ансамбль.

46-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли после некоторого перерыва снова появилась на свтеском мероприятии, в очередной раз подтвердив заслуженное звание иконы стиля. Знаменитость посетила ужин косметического бренда Guerlain в ресторане Vespertine в Лос-Анджелесе. Соответствующие снимки появились на одной из фан-страниц актрисы в Twitter.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Для выхода в свет Энджи выбрала привычный для себя черный цвет, облачившись в него с головы до пят. На ней было черное элегантное пальто длины миди, из-под которого выглядывал черный топ и подол кружевной прозрачной черной юбки в пол.

[ + – ] Анджелина Джоли на ужине Guerlain

Образ одна дополнила туфлями на платформе и шпильке, большой черной стеганой сумкой и серебряным ожерельем. Волосы актриса традиционно оставила распущенными, и они легкими волнами спадали ей на плечи.

Во время промо нового супергеройского боевика Marvel"Вечные" актриса появлялась на красных дорожках мировых столиц в самых элегантных дизайнерских нарядах, демонстрируя изысканный вкус и безупречную фигуру. Вместе с ней фотографам позировали ее дети, сопровождавшие актрису на премьерах картины.

Так, пресса обратила внимание на старшую родную дочь актрисы Шайло, которая передумала менять пол и предстала перед публикой в платьях, перешитых с нарядов своей матери. Кроме того, 16-летняя приемная дочь Джоли Захара вышла на красную дорожку в платье, в котором сама актриса появилась когда-то на церемонии "Оскар".