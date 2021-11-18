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Анджеліна Джолі з'явилася на публіці в прозорій спідниці

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Анджеліна Джолі
Фото: Getty Images | Анджеліна Джолі

Актриса обрала для походу до ресторану повністю чорний ансамбль.

46-річна голлівудська актриса Анджеліна Джолі після деякої перерви знову з'явилася на світському заході, вкотре підтвердивши заслужене звання ікони стилю. Знаменитість відвідала вечерю косметичного бренду Guerlain у ресторані Vespertine у Лос-Анджелесі. Відповідні знімки з'явилися на одній із фан-сторінок актриси у Twitter.

Для появи Енджі обрала звичний для себе чорний колір, одягнувшись у нього з голови до п'ят. На ній було чорне елегантне пальто довжини міді, з-під якого виглядав чорний топ і поділ мереживної прозорої чорної спідниці до підлоги.

Анджеліна Джолі на вечері Guerlain

Образ одна доповнила туфлями на платформі та шпильці, великою чорною стьобаною сумкою та срібним намистом. Волосся актриса традиційно залишила розпущеним, і вони легкими хвилями спадали їй на плечі.

Під час промо нового супергеройського бойовика Marvel "Вічні" актриса з'являлася на червоних доріжках світових столиць у найелегантніших дизайнерських вбраннях, демонструючи вишуканий смак і бездоганну фігуру. Разом із нею фотографам позували її діти, які супроводжували акторку на прем'єрах картини.

Так, преса звернула увагу на старшу рідну доньку актриси Шайло, яка передумала міняти стать і постала перед публікою в сукнях, перешитих із вбрання своєї матері. Крім того, 16-річна прийомна дочка Джолі Захара вийшла на червону доріжку в сукні, у якій сама актриса з'явилася на церемонії "Оскар".