Анджеліна Джолі з'явилася на публіці в прозорій спідниці

Актриса обрала для походу до ресторану повністю чорний ансамбль.

46-річна голлівудська актриса Анджеліна Джолі після деякої перерви знову з'явилася на світському заході, вкотре підтвердивши заслужене звання ікони стилю. Знаменитість відвідала вечерю косметичного бренду Guerlain у ресторані Vespertine у Лос-Анджелесі. Відповідні знімки з'явилися на одній із фан-сторінок актриси у Twitter.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Для появи Енджі обрала звичний для себе чорний колір, одягнувшись у нього з голови до п'ят. На ній було чорне елегантне пальто довжини міді, з-під якого виглядав чорний топ і поділ мереживної прозорої чорної спідниці до підлоги.

[ + – ] Анджеліна Джолі на вечері Guerlain

Образ одна доповнила туфлями на платформі та шпильці, великою чорною стьобаною сумкою та срібним намистом. Волосся актриса традиційно залишила розпущеним, і вони легкими хвилями спадали їй на плечі.

Під час промо нового супергеройського бойовика Marvel "Вічні" актриса з'являлася на червоних доріжках світових столиць у найелегантніших дизайнерських вбраннях, демонструючи вишуканий смак і бездоганну фігуру. Разом із нею фотографам позували її діти, які супроводжували акторку на прем'єрах картини.

Так, преса звернула увагу на старшу рідну доньку актриси Шайло, яка передумала міняти стать і постала перед публікою в сукнях, перешитих із вбрання своєї матері. Крім того, 16-річна прийомна дочка Джолі Захара вийшла на червону доріжку в сукні, у якій сама актриса з'явилася на церемонії "Оскар".