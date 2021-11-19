Total Black. Анджеліна Джолі з'явилася на публіці в ідеальному осінньому образі

Анджеліна Джолі прийшла на прем'єру фільму разом із дочкою Шайло та прийомним сином Паксом, який через навчання не зміг супроводжувати матір на прем'єрах "Вічних" у різних столицях світу.

Актриса Анджеліна Джолі відвідала прем'єру документального фільму французького вуличного художника JR під назвою Paper & Glue у Лос-Анджелесі, з'явившись на заході в традиційному чорному ансамблі, пише Daily Mail.

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Фотографам, які зібралися на прем'єрі, Анджеліна позувала в чорній водолазці в рубчик зі скромною спідницеюміді, яка акцентувала увагу на її фігурі. Як аксесуари Джолі вибрала золоті сережки, а на ногах у неї були туфлі на високих підборах.

[ + – ] На прем'єру фільму Джолі прийшла з дочкою Шайло та сином Паксом

Образ, продемонстрований актрисою, якнайкраще підходить для осінніх і зимових прогулянок. Правда, в холоднішому кліматі до нього необхідне тепле пальто, пуховик або дублянка, а також чоботи або ботильйони.

Разом із Джолі були двоє її дітей. 15-річна донька актриси Шайло цього разу вирішила залишити сукні вдома, з'явившись у широких рваних джинсах, чорній толстовці та блідо-фіолетових кедах.

Пакс, який не був присутній на прем'єрах "Вічних", цього разу склав компанію прийомній матері. На ньому була сіра сорочка в клітинку, застебнута до самого верху, темно-сірі джинси та чорно-білі кеди.

Напередодні Анджеліна Джолі з'явилася на вечері, влаштованій косметичним брендом Guerlain, де також продемонструвала total black.