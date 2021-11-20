Тренды зимы 21/22: Модные сапоги сезона, которые подходят под все

Теплые и стильные сапоги станут незаменимой вещью в любом гардеробе в ближайшие несколько месяцев.

Температура воздуха в Украине постепенно, но неумолимо опускается вниз, а синоптики обещают мокрый снег. Самое время позаботиться о теплой и удобной обуви, которая не только согреет, но и станет частью стильного и эффектного образа. Фокус изучил, что предлагают мировые дизайнеры и составил топ самой популярной обуви зимы 21/22.

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Сапоги на платформе

Устойчивая высокая платформа остается в тренде и в этом сезоне. На неделях моды манекенщицы с завидной регулярностью дефилируют по подиуму в Париже и Милане в сапогах и высоких ботинках, где платформа стала одним из хедлайнеров обувных коллекций Prada, Molly Goddard, Versace и многих других брендов. Из лакированной и матовой натуральной кожи, замшевые или изготовленные их эко-материалов, с высоким голенищем и полусапожки, на платформе и массивным каблуком они будут одной из самых востребованных вещей в вашем зимнем гардеробе.

Высокие сапоги

Сапоги выше колена из осенних перекочевали и в зимние тренды. Такие бренды как Christian Dior и Zimmermann предлагают обзавестись лаковыми ботфортами, Etro представил повседневную модель из замши, а Prada порадовала модниц сапогами-чулками с разнообразными принтами. Аналогичную обувь можно найти и среди демократических брендов. Кроме того в тренде сапоги до колена ярких цветов.

Казаки

Сапоги-казаки – непреходящая классика, которая в 2021 году, по мнению многих модных обозревателей, смело может называться прорывом года. Тренд задал бренд Isabel Marant, порадовавший целой мини-коллекцией казаков, предлагая темные и светлые, кожаные, замшевые и из эко-кожи, замшевые полусапожки и высокие сапоги-казаки. Они отлично смотрятся как с джинсами, так и с теплыми трикотажными платьями, и сочетаются с дубленками, шубами, парками.

Покупая казаки, следует помнить, что они визуально укорачивают ноги, поэтому девушкам и женщинам невысокого роста лучше брать казаки на каблуке.

Унты

Меховые унты – еще одна из фишек этого сезона. Их можно увидеть в коллекциях Chanel, Miu Miu и Celine. Дизайнеры уверены, что они одинаково эффектно будут смотреться как с деловыми костюмами, так и с коктейльными платьями. Хотя лучше все же носить их с более повседневной одежой – джинсами, леггинсами, теплыми платьями.

Жокейские сапоги

Аристократичные сапоги в конном стиле или, по другому, жокейские сапоги буквально заполонили инстаграмм-аккаунты модных инфлюэнсеров. Отличитальная особенность этой обуви – высота до колена, минимум деталей и низкий квадратный каблук.

Стилисты рекомендуют носить такие сапоги с длинными юбками или платьями в романтическом стиле, добавляя образу дерзости, с деловыми костюмами, выбирая комплекты, которые состоят из укороченных жакетов и мини-юбок, с теплыми шортами. Не менее эффектно такая обувь будет смотреться с трикотажными платьями, длинными свитерами и кардиганами.

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