Тренди зими 21/22: Модні чоботи сезону, що пасують до всього

Теплі та стильні чоботи стануть незамінною річчю у будь-якому гардеробі у найближчі кілька місяців.

Температура повітря в Україні поступово, але невблаганно знижується, а синоптики обіцяють мокрий сніг. Саме час подбати про тепле та зручне взуття, що не тільки зігріє, але й стане частиною стильного та ефектного образу. Фокус вивчив, що пропонують світові дизайнери, і склав топ найпопулярнішого взуття зими 21/22.

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Чоботи на платформі

Стійка висока платформа залишається у тренді і цього сезону. На тижнях моди манекенниці із завидною регулярністю дефілюють подіумами у Парижі та Мілані в чоботях та високих черевиках, де платформа стала одним із хедлайнерів взуттєвих колекцій Prada, Molly Goddard, Versace та багатьох інших брендів. З лакованої та матової натуральної шкіри, замшеві або виготовлені з еко-матеріалів, з високою халявою та напівчобітки, на платформі та з масивним каблуком вони будуть однією з найбільш затребуваних речей у вашому зимовому гардеробі.

Високі чоботи

Чоботи вище коліна з осінніх перекочували і в зимові тренди. Такі бренди як Christian Dior і Zimmermann пропонують придбати лакові ботфорти, Etro представив повсякденну модель із замші, а Prada порадувала модниць чоботями-панчохами з різноманітними принтами. Аналогічне взуття можна знайти серед демократичних брендів. Крім того, в тренді чоботи до коліна яскравих кольорів.

Козаки

Чоботи-козаки – вічна класика, яка у 2021 році, на думку багатьох модних оглядачів, сміливо може називатися проривом року. Тренд задав бренд Isabel Marant, що порадував цілою міні-колекцією козаків, пропонуючи темні та світлі, шкіряні, замшеві та з еко-шкіри, замшеві чобітки та високі чоботи-козаки. Вони чудово виглядають як з джинсами, так і з теплими трикотажними сукнями, і поєднуються з дублянками, шубами, парками.

Купуючи козаки, слід пам'ятати, що вони візуально вкорочують ноги, тож дівчатам та жінкам невисокого зросту краще купувати козаки на підборах.

Унти

Хутряні унти – ще одна з фішок цього сезону. Їх можна побачити у колекціях Chanel, Miu Miu та Celine. Дизайнери впевнені, що вони однаково ефектно виглядатимуть як з діловими костюмами, так і з коктейльними сукнями. Хоча краще все ж носити їх з більш повсякденним одягом – джинсами, легінсами, теплими сукнями.

Жокейські чоботи

Аристократичні чоботи у кінному стилі або, інакше, жокейські чоботи буквально заполонили інстаграм-акаунти модних інфлюенсерів. Відмінна особливість цього взуття – висота до коліна, мінімум деталей та низький квадратний підбор.

Стилісти рекомендують носити такі чоботи з довгими спідницями або сукнями в романтичному стилі, додаючи образу зухвалості, з діловими костюмами, вибираючи комплекти, які складаються з укорочених жакетів та міні-спідниць, з теплими шортами. Не менш ефектно таке взуття виглядатиме з трикотажними сукнями, довгими светрами та кардиганами.

Раніше ми писали про те, що дружина президента Франції Бріжит Макрон показала наймодніше взуття сезону.