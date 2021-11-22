Эдди Редмэйн назвал свою роль трансгендерной художницы в "Девушке из Дании" ошибкой

Редмэйн считает, что трансгендерных людей должны играть представители ЛГБТ, несмотря на то, что эта роль принесла ему номинацию на "Оскар".

39-летний британский актер Эдди Рэдмейн, сыгравший трансгендерную художницу Лили Эльбе, одну из первых людей, перенесших операцию по смене пола, в фильме "Девушка из Дании" (2015), заявил, что сейчас ни за что бы не согласился на эту роль, сообщает The Times.

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Такие откровения прозвучали в результате критики в сторону актера, поскольку нашлись те, кто считает, что играть Эльбе должен был ЛГБТ-актер. Во время кастинга Редмэйна на роль "Девушка из Дании" существовал аргумент, который сохраняется и по сей день, что подобные роли должны доставаться представителям секс-меньшинств, но в итоге образ воплотил на экране гетеросексуальный Эдди.

"Нет, я бы не стал соглашаться на эту роль сейчас. Я снялся в этом фильме из лучших побуждений, но считаю, что это была ошибка. Большая дискуссия о разочарованиях, связанных с кастингом, связана с тем, что не все получили возможность поучаствовать в прослушиваниях. Должно быть равенство, иначе споры продолжатся", – отметил Редмэйн.

[ + – ] Эдди Редмэйн в роли Лили Эльбе в фильме "Девушка из Дании"

В отличие от британца, его коллега по цеху Скарлетт Йоханссон получила отказ после проб на роль трансгендера Данте Гилла, также известного как Текс, который в 1970-х и 80-х годах управлял рядом массажных салонов, которые стали прикрытием для проституции в фильме, который должен был называться "Руби и тяни".

"Хотя мне бы очень понравилась возможность воплотить историю Данте и его переход, я понимаю, почему многие считают, что его должен играть трансгендер, и я благодарна за то, что эти дебаты о кастинге, хотя и неоднозначные, вызвали более широкий разговор о разнообразии и представление в кино", – говорила тогда Йоханссон.

За роль Лили Эльбе Эдди Редмэйн был номинирован на "Оскар", но статуэтка тогда досталась его экранной "жене" Алисии Викандер. Он же получил заветную фигурку уже в 2016 году за фильм "Вселенная Стивена Хокинга", в котором сыграл легендарного ученого.

В 2020 году звезда фильма "Фантастические твари и где они обитают" присоединился к хору критиков 54-летней Дж. К. Роулинг после ряда ее смелых заявлений в Twitter на тему пола и идентификации.

"Люди, у которых менструация. Я уверена, что раньше для этих людей было какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Вумбен? Вимпунд? Вумуд?", – написала она в одном из твитов.

"Уважение к трансгендерам остается культурным императивом, и на протяжении многих лет я пытался постоянно учиться. Как человек, который работал с Дж. Роулинг и членами транс-сообщества, я хотел бы, чтобы было абсолютно ясно, где я нахожусь. Я не согласен с комментариями Джоан. Транс-женщины – это женщины, транс-мужчины – это мужчины, и небинарные идентичности реальны. Я никогда не хотел бы говорить от имени сообщества, но я знаю, что мои дорогие друзья-трансгендеры и коллеги устали от этого постоянного сомнения в их идентичности, которое слишком часто приводит к насилию и жестокому обращению. Они просто хотят жить мирно, и пора им позволить", – подчеркнул Редмэйн.

Напомним, названа дата выхода третьей части "Фантастических тварей".