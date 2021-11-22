Едді Редмейн назвав свою роль трансгендерної художниці в "Дівчині з Данії" помилкою

Редмейн вважає, що трансгендерів мають грати представники ЛГБТ, незважаючи на те, що ця роль принесла йому номінацію на "Оскар".

39-річний британський актор Едді Редмейн, який зіграв трансгендерну художницю Лілі Ельбе, одну з перших людей, які перенесли операцію зі зміни статі, у фільмі "Дівчина з Данії" (2015), заявив, що зараз нізащо не погодився б на цю роль, повідомляє The Times.

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Такі одкровення пролунали в результаті критики в бік актора, оскільки знайшлися ті, хто вважає, що грати Ельбе мав ЛГБТ-актор. Під час кастингу Редмейна на роль "Дівчина з Данії" існував аргумент, який зберігається й донині, що подібні ролі мають діставатися представникам секс-меншин, але в результаті образ втілив на екрані гетеросексуальний Едді.

"Ні, я б не став погоджуватися на цю роль зараз. Я знявся в цьому фільмі з найкращих спонукань, але вважаю, що це була помилка. Велика дискусія про розчарування, пов'язані з кастингом, пов'язана з тим, що не всі отримали можливість взяти участь у прослуховуваннях. Має бути рівність, інакше суперечки продовжаться", – зазначив Редмейн.

[ + – ] Едді Редмейн у ролі Лілі Ельбе у фільмі "Дівчина з Данії"

На відміну від британця, його колега по цеху Скарлетт Йоганссон отримала відмову після проб на роль трансгендера Данте Гілла, також відомого як Текс, який у 1970-х і 80-х роках керував низкою масажних салонів, які стали прикриттям для проституції, у фільмі під назвою "Рубай і тягни".

"Хоча мені дуже сподобалася б можливість втілити історію Данте та його переходу, я розумію, чому багато хто вважає, що його повинен грати трансгендер, і я вдячна за те, що ці дебати про кастинг, хоч і неоднозначні, викликали ширшу розмову про різноманітність і репрезентації в кіно", — говорила тоді Йоганссон.

За роль Лілі Ельбе Едді Редмейн був номінований на "Оскар", але статуетка тоді дісталася його екранній "дружині" Алісії Вікандер. Він же отримав заповітну фігурку вже у 2016 році за фільм "Усесвіт Стівена Хокінга", у якому зіграв легендарного вченого.

У 2020 році зірка фільму "Фантастичні звірі і де вони мешкають" приєднався до хору критиків 54-річної Дж. К. Роулінг після низки її сміливих заяв у Twitter на тему статі та ідентифікації.

"Люди, у яких менструація. Я впевнена, що раніше для цих людей було якесь слово. Хтось, допоможіть мені. Вумбен? Вімпунд? Вумуд?" — написала вона в одному з твітів.

"Повага до трансгендерів залишається культурним імперативом, і протягом багатьох років я намагався постійно вчитися. Як людина, яка працювала з Дж. Роулінг та членами трансспільноти, я хотів би, щоб було абсолютно ясно, де я перебуваю. Я не згоден із коментарями Джоан. Трансжінки – це жінки, трансчоловіки – це чоловіки, і небінарні ідентичності реальні. Я ніколи не хотів би говорити від імені спільноти, але я знаю, що мої дорогі друзі-трансгендери та колеги втомилися від цього постійного сумніву у їхній ідентичності, яке надто часто призводить до насильства та жорстокого поводження. Вони просто хочуть жити мирно, і настав час їм дозволити", – підкреслив Редмейн.

Нагадаємо, названо дату виходу третьої частини "Фантастичних звірів".