Кошка, которая заглядывает в душу. 8 интересных фактов об абиссинской породе

Абиссинские кошки с первого взгляда влюбляют в себя и больше не отпускают.

Если бы среди кошек проводились конкурсы красоты, то представительницы абиссинской породы, наверняка, были бы в числе первых, поскольку они похожи на пуму, имеют сильные и грациозные тела, округлую клиновидную голову с миндалевидными умными глазами, уши с кисточками и невероятно красивую шерсть.

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Кроме того, абиссинские кошки – умные, активные и любопытные животные, которые любят общество людей и привязываются к ним, обожают гулять на природе и отличаются аристократичностью.

Помимо моментов, описанных в различных группах и на форумах, посвященных этим животным, есть и особенно интересные факты об абиссинской породе, которые озвучило издание rover.com.

[ + – ] Абиссинская кошка грациозна и аристократична Фото: Cats Club

1. Энерджайзер в мире кошек

Абиссинскую кошку называют настоящим "зайчиком-энергетиком" из-за их активности и постоянного движения. Сочетание атлетизма и любопытства привело к тому, что порода постоянно прыгает, лазит и исследует. Нет ничего необычного в том, что абиссинец наблюдает за семейной жизнью с высоты холодильника или уничтожает воображаемых тварей в коридоре. Абиссинцы ищут подоконники, чтобы понаблюдать за птицами, и любят составлять компанию хозяину, усаживаясь на стол.

Чтобы сделать жизнь кошки еще комфортнее, эксперты советуют ставить для нее лежак или горку как можно повыше, чтобы она могла смотреть на все происходящее сверху вниз.

[ + – ] Абиссинцы очень любят активность, и это следует учитывать, заводя породу Фото: Twitter

2. Уникальная шерсть

Характерная внешность абиссинцев, делающая эту породу похожими на кугуаров (разновидность пумы), обусловлена его тикированной шерстью. Это значит, что каждый волосок имеет чередующиеся цвета: светлее у основания и постепенно темнеющий на кончике, что придает абиссинцам экзотический вид дикой кошки. Представители этой породы бывают разных цветов, включая красновато-коричный, шоколадный, голубой, лиловый, серебристый, "фавн" (олененок, нежно палевый), "соррель" (насыщенно медный).

Котята рождаются с более темным мехом, который постепенно светлеет по мере взросления. Людям, заинтересованным в покупке абиссинца, будет приятно узнать, что их мех не требует особого ухода, как и сами животные. Они практически не линяют, но все же вычесывать их нужно несколько раз в год. В остальном им достаточно чистить зубы раз в неделю, чтобы животное выглядело наилучшим образом, и следить за чистотой шерсти после прогулок на улице.

Фото: Getty Images

3. У абиссинца загадочная история

Абиссинская кошка считается одной из старейших домашних пород кошек, однако точное место и время происхождения не известны.

Одна из версий гласит, что они впервые появились в Эфиопии (ранее называвшейся Абиссинией). Другая указывает на сходство кошки с древними картинами и скульптурами как свидетельство того, что абиссинцы произошли от линии, почитаемой египетскими фараонами.

Согласно PetMD, первого задокументированного абиссинца звали Зула, который появился в книге доктора Уильяма Гордона Стейблса 1876 года "Кошки: их окрас и характеристики, с интересными фактами из кошачьей жизни и главой о кошачьих недугах". После абиссинской войны 1868 года Зулу домой забрал британский солдат, благодаря чему порода попала в Европу.

Наиболее вероятная история основана на недавних генетических исследованиях, которые предполагают, что предки абиссинцев жили на побережье Индийского океана и в некоторых частях Юго-Восточной Азии. Лишь в 1935 году абиссинцы были впервые выведены в Соединенных Штатах.

[ + – ] Происхождение абиссинцев окутано тайной Фото: Соцсети

4. Абиссинцы впервые появились на выставках кошек в позапрошлом веке

Как указано в выпуске Harper’s Weekly от 27 января 1872 года, изящный абиссинец занял третье место на выставке Crystal Palace в декабре 1871 года.

5. Преданность как вторая натура

Несмотря на то, что в них сильна тяга к независимости и свободе, абиссинцы – порода экстравертов, которые любят общаться с людьми. У них собачья привязанность к своим владельцам, и они предпочитают активно участвовать в жизни семьи.

Любой владелец абиссинца может засвидетельствовать настойчивость этой породы: если они хотят внимания, то будут продолжать приставать к хозяину, пока не получат его в полной мере.

Эта черта также объясняет, почему абиссинка обычно предпочитает быть единственной кошкой в доме. Они ладят с другими животными, но им нравится привлекать к себе внимание людей.

К сожалению, этот резвый кот может впасть в депрессию, если ему не уделяют достаточного внимания со стороны человека, или хозяин оставляет его надолго. Тогда животное злится, не приходит на зов и страдает от апатии. Хорошая идея – снабдить абиссинца интерактивными игрушками и кормушками с головоломками, чтобы увлечь его.

[ + – ] Асбиссинские кошки очень любят участвовать в жизни семьи и быть в центре внимания

6. Долголетие и проблемы

Абиссинская кошка может жить долго – до 15 лет и старше. Несмотря на то, что эта порода в целом крепкая, она все же подвержена определенным проблемам со здоровьем, в том числе:

Гингивит;

Дефицит пируваткиназы (что приводит к анемии);

Вывих надколенника (наследственный вывих надколенников);

Прогрессирующая атрофия сетчатки (дегенеративное заболевание глаз).

Чтобы избежать этих неприятностей, следует покупать котят у проверенных сертифицированных заводчиков, а также тщательно изучать родословную на предмет наследственных болезней.

[ + – ] Котенок абиссинской породы Фото: Twitter

7. Кошка с интеллектом

Эта порода очень умна. Их можно успешно обучить трюкам, приучить гулять на поводке и даже бегать за компанию с хозяином.

[ + – ] Абиссинская кошка – история породы

8. Массовик-затейник

Абиссинец может быть большим шутником, который постарается произвести на вас впечатление своими акробатическими выходками. Их можно найти сидящими у вас на плече, прыгающими на большую высоту и взбирающимися на самые высокие книжные полки. Бесконечно любопытный, абиссинец будет искать вещи, которые стоит исследовать, и имеет склонность залезать в коробки, шкафы и прочие открытые и оставленные без присмотра пространства.

Очарование абиссинской кошки невозможно отрицать. Есть что-то в его пытливых глазах и дикой кошачьей внешности, что отличает его среди множества других пород. Жизнь с этим котом точно скучной не будет.

[ + – ] Абиссинец Фото: Twitter

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