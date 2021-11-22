Кішка, яка заглядає у душу. 8 цікавих фактів про абіссинську породу

Абіссинські кішки з першого погляду закохують в себе і більше не відпускають.

Якби серед кішок проводилися конкурси краси, то представниці абіссинської породи, напевно, були б серед перших, оскільки вони схожі на пуму, мають сильні та граціозні тіла, округлу клиноподібну голову з мигдалеподібними розумними очима, вуха з пензликами і неймовірно красиву шерсть.

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Крім того, абіссинські кішки — розумні, активні та цікаві тварини, які люблять суспільство людей і прив'язуються до них, люблять гуляти на природі та відрізняються аристократичністю.

Окрім моментів, описаних у різних групах і на форумах, присвячених цій тварині, є й особливо цікаві факти про абіссинську породу, які озвучило видання rover.com.

[ + – ] Абіссинська кішка граціозна й аристократична Фото: Cats Club

1. Енерджайзер у світі кішок

Абіссинську кішку називають справжнім "зайчиком-енергетиком" через їхню активність і постійний рух. Поєднання атлетизму та цікавості призвело до того, що порода постійно стрибає, лазить і досліджує. Немає нічого незвичайного в тому, що абіссинець спостерігає за сімейним життям із висоти холодильника або знищує уявних тварин у коридорі. Абіссинці шукають підвіконня, щоб спостерігати за птахами, і люблять складати компанію господареві, сідаючи на стіл.

Щоб зробити життя кішки ще комфортнішим, експерти радять ставити для неї лежак або гірку якомога вище, щоб вона могла дивитися на те, що відбувається зверху вниз.

[ + – ] Абіссинці дуже люблять активність, і це варто враховувати, заводячи породу Фото: Twitter

2. Унікальна шерсть

Характерна зовнішність абіссинців, що робить цю породу схожими на кугуарів (різновид пуми), обумовлена його тикованою шерстю. Це означає, що кожна волосина має кольори, що чергуються: світліше біля основи і поступово темніє на кінчику, що надає абіссинцям екзотичного вигляду дикої кішки. Представники цієї породи бувають різних кольорів, враховуючи червонувато-коричний, шоколадний, блакитний, фіолетовий, сріблястий, "фавн" (оленя, ніжно палевий), "сорель" (насичено мідний).

Кошенята народжуються з темнішим хутром, яке поступово світліє в міру дорослішання. Людям, зацікавленим у купівлі абіссинця, буде приємно дізнатися, що їхня шерсть не потребує особливого догляду, як і самі тварини. Вони практично не линяють, але все ж вичісувати їх потрібно кілька разів на рік. Щодо решти їм достатньо чистити зуби раз на тиждень, щоб тварина виглядала якнайкраще, і стежити за чистотою шерсті після прогулянок навулиці.

Фото: Getty Images

3. В абіссинця загадкова історія

Абіссинська кішка вважається однією з найстаріших домашніх порід кішок, проте точне місце та час походження не відомі.

Одна з версій свідчить, що вони вперше з'явилися в Ефіопії, яка раніше називалася Абіссінією. Інша вказує на схожість кішки зі стародавніми картинами та скульптурами як свідчення того, що абіссинці походять від лінії, яку шанують єгипетські фараони.

Згідно з PetMD, першого задокументованого абіссинця звали Зула, який з'явився в книзі доктора Вільяма Гордона Стейблса в 1876 році "Кішки: їхнє забарвлення і характеристики, з цікавими фактами з котячого життя і главою про котячі недуги". Після абіссинської війни 1868 року Зулу додому забрав британський солдат, завдяки чому порода потрапила в Європу.

Найімовірніша історія заснована на нещодавніх генетичних дослідженнях, які припускають, що предки абіссинців жили на узбережжі Індійського океану та в деяких частинах Південно-Східної Азії. Лише в 1935 році абіссинці були вперше виведені у Сполучених Штатах.

[ + – ] Походження абіссинців оповите таємницею Фото: Соцсети

4. Абіссинці вперше з'явилися на виставках кішок у позаминулому столітті

Як зазначено у випуску Harper's Weekly від 27 січня 1872 року, витончений абіссинець посів третє місце на виставці Crystal Palace у грудні 1871 року.

5. Відданість як друга натура

Незважаючи на те, що в них сильний потяг до незалежності та свободи, абіссинці — порода екстравертів, які люблять спілкуватися з людьми. У них собача прихильність до своїх власників, і вони воліють брати активну участь у житті сім'ї.

Будь-який власник абіссинця може засвідчити наполегливість цієї породи: якщо вони хочуть уваги, то продовжуватимуть чіплятися до господаря, доки не отримають його повною мірою.

Ця риса також пояснює, чому абіссинка зазвичай вважає за краще бути єдиною кішкою в будинку. Вони ладнають з іншими тваринами, але їм подобається привертати до себе увагу людей.

На жаль, цей кіт може впасти в депресію, якщо йому не приділяють достатньої уваги з боку людини, або господар залишає його надовго. Тоді тварина сердиться, не приходить на поклик і страждає від апатії. Хороша ідея — забезпечити абіссинця інтерактивними іграшками та годівницями з головоломками, щоб захопити його.

[ + – ] Абіссинські кішки дуже люблять брати участь у житті сім'ї і бути в центрі уваги

6. Довголіття та проблеми

Абіссинська кішка може жити довго — до 15 років і старше. Незважаючи на те, що ця порода загалом міцна, вона все ж таки схильна до певних проблем зі здоров'ям, зокрема:

гінгівіт;

дефіцит піруваткінази (що призводить до анемії);

вивих надколінка (спадковий вивих надколінків);

прогресувальна атрофія сітківки (дегенеративне захворювання очей).

Щоб уникнути цих неприємностей, варто купувати кошенят у перевірених сертифікованих заводчиків, а також ретельно вивчати родовід на предмет спадкових хвороб.

[ + – ] Кошеня абіссинської породи Фото: Twitter

7. Кішка з інтелектом

Ця порода дуже розумна. Їх можна успішно навчити трюкам, привчити гуляти на повідку і навіть бігати за компанію із господарем.

[ + – ] Абіссинська кішка — історія породи

8. Масовик-витівник

Абіссинець може бути великим жартівником, який постарається справити на вас враження своїми акробатичними витівками. Їх можна знайти, коли коти сидять у вас на плечі, стрибають на велику висоту і підбираються на найвищі книжкові полиці. Нескінченно цікавий, абіссинець шукатиме речі, які варто досліджувати, і має схильність залазити у коробки, шафи й інші відкриті та залишені без нагляду простори.

Чарівність абіссинської кішки неможливо заперечити. Є щось у його допитливих очах і дикій котячій зовнішності, що відрізняє його серед багатьох інших порід. Життя з цим котом точно нудним не буде.

[ + – ] Аббісинець Фото: Twitter

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