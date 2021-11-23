Российскому двойнику Скарлетт Йоханссон пригрозили расправой из-за косплея актрисы

О том, что Екатерина Шумская похожа на голливудскую актрису Скарлетт Йоханссон, она знала еще с 12 лет. Став взрослой, россиянка решила воспользоваться этим.

25-летняя россиянка Екатерина Шумская прославилась в Сети благодаря невероятному сходству с голливудской суперзвездой Скарлетт Йоханссон, однако такая популярность, как оказалось, имеет и обратную сторону, пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Девушка, у которой более миллиона подписчиков в Instagram и 10,2 млн в TikTok, призналась, что ей даже "угрожали смертью" из-за того, что она "косплеит Скарлетт".

По словам Екатерины, впервые на ее сходство с Йоханссон ей намекнули еще в школе, показав фото актрисы в детстве. Россиянка признается, что оно было пугающе очевидным. 12-летняя девочка знала немного о том, что похожа на знаменитую американку, но не думала, что до такой степени.

Екатерина росла в Майкопе и занималась гандболом, однако полученная травма поставила крест на дальнейшей спортивной карьере, и тогда она решила стать моделью. Девушка завела страницу в соцсети, где публиковала снимки и видео, очень быстро став популярной, однако сдалась под наплывом критиков и хейтеров и удалила аккаунт через пару недель.

Вместо этого Екатерина нашла работу в офисе строительной компании, где быстро доросла до менеджера по продажам. К 22 годам девушка купила квартиру и машину, получая зарплату в $700.

К 2020 году она почувствовала, что в ее жизни чего-то не хватает:

"Я начала получать достаточно от своей работы и думала, что она не приносит того дохода, которого, как я чувствовала, я заслуживаю. Кроме того, как женщина, я очень нуждаюсь в признании и комплиментах. Грубо говоря, однажды утром я проснулась и подумала: "Моя молодость проходит мимо меня, и в ближайшее время меня даже не заметят".

Вопреки мнению родителей, Екатерина бросает работу, чтобы полностью посвятить себя модельной карьере или зарабатывать на рекламе в соцсетях.

[ + – ] Внешность Екатерины позволила ей стать моделью

В то время все говорили только о TikTok, и девушка решила посмотреть, что это такое.

"Там был очень популярный хештег под названием "На кого я похож?". Люди снимали себя на видео с закадровым голосом: "Люди говорят, что я похож на Коннора МакГрегора, на кого вы похожи?". Я сняла простое видео своего лица с закадровым голосом, и через пару часов крупные российские блогеры заметили меня, и у меня было более миллиона просмотров моего самого первого TikTok", – вспоминает Шумская.

По ее словам, миллионы людей, в основном мужчины, из Америки, Колумбии, Бразилии, Чили, комментировали видео и спрашивали, общалась ли она со Скарлетт, и знает ли та о существовании двойника.

[ + – ] Скарлетт Йоханссон

Вскоре за нахлынувшей популярностью последовали и первые предложения от серьезных модельных агентств, из-за чего Екатерина решает переехать в Москву. Однако, несмотря на поддержку работодателей, вместо ожидаемого бурного приема девушка столкнулась с разочарованием:

"В России нет культуры профессиональных двойников. Когда я стала такой популярной в Интернете, я переехала в Москву, чтобы работать моделью, но до сих пор не знаю, что происходит. Меня сюда привезло рекламное агентство, но, честно говоря, в России не знают, что со мной делать".

Поэтому Екатерина продолжила публиковать фото и видео, на которых предстает абсолютной копией Йоханссон, причем чаще всего в образах героинь актрисы из супергеройских боевиков. Одно из самых популярных видео в соцсети – где она ест суши в костюме Черной вдовы. Оно набрало десятки миллионов просмотров, как и ролик, в котором она поглощает гамбургер. Кроме того, россиянка публикует записи со своими друзьями, которые косплеят других персонажей из киновселенной Marvel: Локи, Харли Квин, Чудо-женщину. Одно из последних таких видео набрало 76,2 млн просмотров.

[ + – ] Шумская в костюме Черной вдовы ест суши

Однако именно ролик с поеданием суши стало катализатором негатива в сторону двойника актрисы, поскольку сама Скарлетт подверглась атаке из-за "обеления азиатского персонажа" в фантастическом фильме "Призрак в доспехах". Там она сыграла майора Мотоко Кусанаги, машину для борьбы с преступностью, работающую на человеческом мозге. И актрисе, и продюсерам досталось за расизм. По мнению зрителей, азиатку должна была играть азиатка, а не американка.

Поэтому когда Екатерина переоделась в костюм Скарлетт, то и ей "прилетела" порция критики.

"Некоторые пользователи писали: "Давайте убьем ее". Люди со всего мира одеваются так, как этот персонаж, но они решили напасть на меня, потому что я двойник. Это было очень неприятно", – вспоминает Шумская.

Россиянка отмечает, что популярность в соцсетях позволяет ей хорошо зарабатывать и даже помогать своим родителям, однако о суммах умалчивает.

Самая заветная мечта девушки – снять серию видеороликов о том, как летит в США, чтобы наконец встретиться с самой Скарлетт Йоханссон.

Напомним, двойник Земфиры обвинил российскую певицу в том, что она "украла" его идею для обложки своего альбома.