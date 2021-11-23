Російському двійнику Скарлетт Йоганссон пригрозили розправою через косплей актриси

Про те, що Катерина Шумська схожа на голлівудську актрису Скарлет Йоганссон, вона знала ще з 12 років. Ставши дорослою, росіянка вирішила скористатися цим.

25-річна росіянка Катерина Шумська прославилася в мережі завдяки неймовірній схожості з голлівудською суперзіркою Скарлетт Йоганссон, проте така популярність, як виявилося, має й зворотний бік, пише Daily Mail.

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Дівчина, яка має більше мільйона підписників в Instagram і 10,2 млн у TikTok, зізналася, що їй навіть "погрожували смертю" через те, що вона "косплеїть Скарлетт".

За словами Катерини, вперше на її схожість із Йоганссон їй натякнули ще в школі, показавши фото актриси в дитинстві. Росіянка зізнається, що вона була страшно очевидною. 12-річна дівчинка знала трохи про те, що схожа на знамениту американку, але не думала, що настільки.

Катерина росла в Майкопі та займалася гандболом, проте отримана травма поставила хрест на подальшій спортивній кар'єрі, і тоді вона вирішила стати моделлю. Дівчина завела сторінку в соцмережі, де публікувала знімки та відео, дуже швидко стала популярною, проте здалася під напливом критиків і хейтерів і видалила аккаунт за кілька тижнів.

Натомість Катерина знайшла роботу в офісі будівельної компанії, де швидко доросла до менеджера з продажів. До 22 років дівчина купила квартиру та машину, отримуючи зарплату $700.

До 2020 року вона відчула, що в її житті чогось не вистачає.

"Я почала отримувати достатньо від своєї роботи та думала, що вона не приносить того доходу, якого, як я відчувала, я заслуговую. Крім того як жінка я дуже потребую визнання та компліментів. Грубо кажучи, одного ранку я прокинулася й подумала : "Моя молодість проходить повз мене, і найближчим часом мене навіть не помітять".

Попри думку батьків, Катерина кидає роботу, щоб повністю присвятити себе модельній кар'єрі або заробляти на рекламі в соцмережах.

[ + – ] Зовнішність Катерини дозволила їй стати моделлю

Тоді всі говорили тільки про TikTok, і дівчина вирішила подивитися, що це таке.

"Там був дуже популярний гештег під назвою "На кого я схожий?". Люди знімали себе на відео із закадровим голосом: "Люди кажуть, що я схожий на Коннора МакГрегора, на кого ви схожі?". Я зняла просте відео свого обличчя закадровим голосом, і через пару годин великі російські блогери помітили мене, і в мене було понад мільйон переглядів мого найпершого TikTok", – згадує Шумська.

За її словами, мільйони людей, переважно чоловіки, з Америки, Колумбії, Бразилії, Чилі, коментували відео та питали, чи спілкувалася вона зі Скарлетт і чи знає та про існування двійника.

[ + – ] Скарлетт Йоганссон

Незабаром за популярністю пішли й перші пропозиції від серйозних модельних агентств, через що Катерина вирішує переїхати до Москви. Однак, незважаючи на підтримку роботодавців, замість очікуваного бурхливого прийому дівчина зіткнулася з розчаруванням:

"У Росії немає культури професійних двійників. Коли я стала такою популярною в інтернеті, я переїхала до Москви, щоб працювати моделлю, але досі не знаю, що відбувається. Мене сюди привезло рекламне агентство, але чесно кажучи, в Росії не знають, що зі мною робити".

Тому Катерина продовжила публікувати фото та відео, на яких постає абсолютною копією Йоганссон, причому найчастіше в образах героїнь актриси з супергеройських бойовиків. Одне з найпопулярніших відео в соцмережі – де вона їсть суші у костюмі Чорної вдови. Воно набрало десятки мільйонів переглядів, як і ролик, у якому поглинає гамбургер. Крім того, росіянка публікує записи зі своїми друзями, які косплеять інших персонажів із кіновсесвіту Marvel і DC: Локі, Гарлі Квін, Чудо-жінку. Одне з останніх таких відео набрало 76,2 млн переглядів.

[ + – ] Шумська в костюмі Чорної вдови їсть суші

Проте саме ролик із поїданням суші стало каталізатором негативу в бік двійника актриси, оскільки сама Скарлетт зазнала атаки через "обілення азіатського персонажа" у фантастичному фільмі "Привид в обладунках". Там вона зіграла майора Мотоко Кусанагі, машину для боротьби зі злочинністю, яка працює на людському мозку. І акторці, і продюсерам дісталося за расизм. На думку глядачів, азіатку мала грати азіатка, а не американка.

Тому коли Катерина переодяглася в костюм Скарлет, то і їй "прилетіла" порція критики.

"Деякі користувачі писали: "Давайте вб'ємо її". Люди з усього світу одягаються так, як цей персонаж, але вони вирішили напасти на мене, тому що я двійник. Це було дуже неприємно", – згадує Шумська.

Росіянка зазначає, що популярність у соцмережах дозволяє їй добре заробляти та навіть допомагати своїм батькам, проте про суми мовчить.

Найзаповітніша мрія дівчини – зняти серію відеороликів про те, як летить у США, щоб нарешті зустрітися зі Скарлетт Йоганссон.

Нагадаємо, двійник Земфіри звинуватив російську співачку в тому, що вона "вкрала" його ідею для обкладинки свого альбому.