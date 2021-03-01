Офіційний двійник соліста Depeche Mode звинуватив Земфіру в плагіаті обкладинки нового альбому

Обидві обкладинки є чорним фоном з білим закресленим написом. Різниця між ними — два роки.

Не встиг вийти перший за останні вісім років альбом Земфіри, як музикант Leo Luganskiy, який емігрував з Росії в США, порівняв обкладинки свого синглу Brdrline і оформлення нового альбому Земфіри "Бордерлайн", натякнувши на явну схожість цих робіт. Знімки він опублікував на своїй сторінці у Twitter та інших соціальних мережах.

На обох фото — білі закреслені написи на білому тлі. Крім того, назви робіт практично збігаються, тільки у Luganskiy вона англійською, а у Земфіри — російською.

Сингл Leo вийшов у 2019 році, а назва пісні з англійської перекладається як "межа", "прикордонна лінія" або навіть "прикордонний стан". Альбом російської виконавиці представлений 26 лютого.

[ + – ] Те, що обкладинки схожі, видно неозброєним оком Фото: Вконтакте/Лео Луганский

Користувач Алена Вербова зазначила під публікацією Луганського "Вконтакте": "Навіть незрозуміло, як до цього поставитися: вища форма визнання або ж банальний плагіат?".

За інформацією актриси і режисера, а також близької подруги співачки Ренати Литвинової, ідея обкладинки належить грузинському дизайнерові Демне Гвасалії, а над дизайном працював Данило Лебедєв.

Ні сама співачка, ні її команда поки ніяких коментарів з цього приводу не давали.

Платівка "Бордерлайн" складається з 12 треків, частину з яких співачка вже виконувала на концертах. Попередній альбом Земфіри вийшов у лютому 2013 року і отримав назву "Жити в твоїй голові".

Leo Luganskiy (Лео Луганський) є офіційним двійником соліста Depeche Mode Девіда Гаана, а також фронтменом альтернативної групи нової хвилі Foirmoda і Strangelove, триб'юту Depeche Mode.

"Лео — довгоочікуване і недавнє поповнення в родині Стрейнджлав. Йому щойно виповнилося 30, і він привносить свіжий погляд і юнацьку енергію в легендарні сценічні виступи Дейва Гаана. Він демонструє палку, надприродну імітацію оксамитового баритона Девіда Гаана. Багато хто підмітили, що він дуже схожий на харизматичного фронтмена Depeche Mode!", — йдеться на сайті колективу.

[ + – ] Лео Луганський і Девід Гаан, соліст групи Depeche Mode Фото: LeoLuganskiyOfficial/Facebook

Він переїхав до США з Волгограда, жив у Нью-Йорку 12 років. Крім музики, він також пробував сили в модельному бізнесі та кіно, зігравши Меріліна Менсона в підлітковому віці.

Нагадаємо, відеокліп до пісні Земфіри "Остін", яка увійшла до альбому, створений за мотивами популярної мобільної гри Homescapes, в якій дворецький на ім'я Остін відновлює батьківський особняк. Кліп зроблений у техніці 3D-анімації, а його ключовий персонаж — той самий Остін з гри. Крім нього, в пісні згадуються й інші герої — Кетрін і Роббі.

А пісня "Зла людина", яку раніше представила Земфіра, стала стала саундтреком до фільму Ренати Литвинової "Північний вітер".