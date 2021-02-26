"Бордерлайн": Земфира выпустила первый альбом за восемь лет

Всего в альбоме 12 треков, в том числе "Остин", клип на который был выпущен неделю назад, и впервые представленный еще весной 2020 года "Крым".

Российская певица Земфира 25 февраля выпустила свой седьмой студийный альбом: "Бордерлайн". Альбом вышел на всех стриминговых платформах.

Всего в альбоме 12 треков, в том числе "Остин", клип на который был выпущен неделю назад, и впервые представленный еще весной 2020 года "Крым".

Последний студийный альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел 14 февраля 2013 года. В него вошло 10 песен, в том числе "Без шансов", "Кофевино", "Чайка" и "Похоронила".

Напомним, видеоклип к песне "Остин" создан по мотивам популярной мобильной игры Homescapes, в которой дворецкий по имени Остин восстанавливает родительский особняк. Клип сделан в технике 3D-анимации, а его ключевой персонаж – тот самый Остин из игры. Кроме него, в песне упоминаются и другие герои – Кэтрин и Робби.

Видеоряд получился очень мрачным и сюрреалистичным, однако заканчивается тем, что Остин просыпается на следующий день в своем неразрушенном доме, и предвкушает новые миссии.

песня "Злой человек", которую ранее представила Земфира, стала стала саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Режиссер анонсировала новый альбом певицы, отметив, что это – "гениальная вещь", и неизвестно, напишет ли Земфира что-то лучше.