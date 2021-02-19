"Ты бесишь меня, Остин": Земфира представила новый клип по мотивам мобильной игры (видео)

Новая работа артистки получилась мрачной и сюрреалистичной, а главной ее темой стало одиночество.

44-летняя певица Земфира, которая восемь лет не радовала поклонников новыми дисками, в последние недели заметно активизировалась. Совсем недавно она представила клип "Злой человек" с Ренатой Литвиновой в главной роли, и вот – новая работа на песню "Остин", которая появилась на YouTube-канале артистки.

Видео создано по мотивам популярной мобильной игры Homescapes, в которой дворецкий по имени Остин восстанавливает родительский особняк. Клип сделан в технике 3D-анимации, а его ключевой персонаж – тот самый Остин из игры. Кроме него, в песне упоминаются и другие герои – Кэтрин и Робби.

Видеоряд получился очень мрачным и сюрреалистичным, однако заканчивается тем, что Остин просыпается на следующий день в своем неразрушенном доме, и предвкушает новые миссии.

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Режиссером клипа стал Алексей Крупник, а продюсером – Дмитрий Емельянов.

Клип – не единственное, чем удивила артистка за последнее сутки. Она полностью обнулила свою страницу в Instagram, на которую подписаны 555 тысяч человек, оставив лишь тизер на новую песню, а затем – и тизер клипа.

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Напомним, песня "Злой человек", которую ранее представила Земфира, стала стала саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Две недели назад актриса анонсировала новый альбом певицы, отметив, что это – "гениальная вещь", и неизвестно, напишет ли Земфира что-то лучше.

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О дате выхода диска пока не сообщается. В секрете держится и его название.

Последний студийный альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел 14 февраля 2013 года. В него вошло 10 песен, в том числе "Без шансов", "Кофевино", "Чайка" и "Похоронила".