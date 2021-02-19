"Ти бісиш мене, Остіне": Земфіра представила новий кліп за мотивами мобільної гри (відео)

Нова робота артистки вийшла похмурою і сюрреалістичною, а головною її темою стала самотність.

44-річна співачка Земфіра, яка вісім років не радувала шанувальників новими дисками, в останні тижні помітно активізувалася. Зовсім нещодавно вона представила кліп "Зла людина" з Ренатою Литвиновою в головній ролі, і ось — нова робота на пісню "Остін", яка з'явилася на YouTube-каналі артистки.

Відео створене за мотивами популярної мобільної гри Homescapes, у якій дворецький на ім'я Остін відновлює батьківський особняк. Кліп зроблений у техніці 3D-анімації, а його ключовий персонаж — той самий Остін з гри. Крім нього, у пісні згадуються й інші герої — Кетрін і Роббі.

Відеоряд вийшов дуже похмурим і сюрреалістичним, проте закінчується тим, що Остін прокидається на наступний день у своєму незруйнованому будинку, і смакує нові місії.

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Режисером кліпу став Олексій Крупник, а продюсером — Дмитро Ємельянов.

Кліп — не єдине, чим здивувала артистка за останнім добу. Вона повністю обнулила свою сторінку в Instagram, на яку підписано 555 тисяч чоловік, залишивши лише тизер на нову пісню, а потім — і тизер кліпу.

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Нагадаємо: пісня "Зла людина", яку раніше представила Земфіра, стала саундтреком до фільму Ренати Литвинової "Північний вітер". Два тижні тому акторка анонсувала новий альбом співачки, зазначивши, що це — "геніальна річ", і невідомо, чи напише Земфіра щось краще.

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Про дату виходу диску поки не повідомляється. У секреті тримається і його назва.

Останній студійний альбом Земфіри "Жити у твоїй голові" вийшов 14 лютого 2013 року. До нього увійшло 10 пісень, у тому числі "Без шансів", "Кававино", "Чайка" і "Похоронила".