"Бордерлайн": Земфіра випустила перший альбом за вісім років

Всього в альбомі 12 треків, зокрема "Остін", кліп на який вийшов тиждень тому, і вперше представлений ще навесні 2020 року "Крим".

Російська співачка Земфіра 25 лютого випустила свій сьомий студійний альбом: "Бордерлайн". Альбом вийшов на всіх стрімінгових платформах.

Всього в альбомі 12 треків, зокрема "Остін", кліп на який вийшов тиждень тому, і вперше представлений ще навесні 2020 року "Крим".

Останній студійний альбом Земфіри "Жити в твоїй голові" вийшов 14 лютого 2013 року. До нього увійшло 10 пісень, зокрема "Без шансів", "Кофевіно", "Чайка" і "Похоронила".

Нагадаємо, відеокліп до пісні "Остін" створений за мотивами популярної мобільної гри Homescapes, у якій дворецький на імʼя Остін відновлює батьківський особняк. Кліп зроблений у техніці 3D-анімації, а його ключовий персонаж — той самий Остін з гри. Крім нього, в пісні згадуються й інші герої — Кетрін і Роббі.

Відеоряд вийшов дуже похмурим і сюрреалістичним, проте закінчується тим, що Остін прокидається наступного дня у своєму незруйнованому будинку, і смакує нові місії.

Пісня "Зла людина", яку раніше представила Земфіра, стала стала саундтреком до фільму Ренати Литвинової "Північний вітер". Режисер анонсувала новий альбом співачки, зазначивши, що це — "геніальна річ", і невідомо, чи напише Земфіра щось краще.