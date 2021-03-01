Официальный двойник солиста Depeche Mode обвинил Земфиру в плагиате обложки нового альбома

Обе обложки представляют собой черный фон с белой зачеркнутой надписью. Разница между ними – два года.

Не успел выйти первый за последние восемь лет альбом Земфиры, как музыкант Leo Luganskiy, эмигрировавший из России в США, сравнил обложки своего сингла Brdrline и оформление нового альбома Земфиры "Бордерлайн", намекнув на явное сходство этих работ. Снимки он опубликовал на своей странице в Twitter и других соцсетях.

На обеих фото – белые зачеркнутые надписи на белом фоне. Кроме того, названия работ практически совпадают, только у Luganskiy она на английском, а у Земфиры – на русском.

Сингл Leo вышел в 2019 году, а название песни с английского переводится как "граница", "пограничная линия" или даже "пограничное состояние". Альбом же российской исполнительницы представлен 26 февраля.

[ + – ] То, что обложки похожи, видно невооруженным глазом Фото: Вконтакте/Лео Луганский

Пользователь Алена Вербовая отметила под публикацией Луганского во "Вконтакте": "Даже непонятно, как к этому отнестись: высшая форма признания или же банальный плагиат?".

По информации актрисы и режиссера, а также близкой подруги певицы Ренаты Литвиновой, идея обложки принадлежит грузинскому дизайнеру Дэмне Гвасалие, а над дизайном работал Даниил Лебедев.

Ни сама певица, ни ее команда пока никаких комментариев по этому поводу не давали.

Пластинка "Бордерлайн" состоит из 12 треков, часть из которых певица уже исполняла на концертах. Предыдущий альбом Земфиры вышел в феврале 2013 года и получил название "Жить в твоей голове".

Leo Luganskiy (Лео Луганский) является официальным двойником солиста Depeche Mode Дэвида Гаана, а также фронтменом альтернативной группы новой волны Foirmoda и Strangelove, трибьюта Depeche Mode.

"Лео — долгожданное и недавнее пополнение в семье Стрейнджлав. Ему только исполнилось 30, и он привносит свежий взгляд и юношескую энергию в легендарные сценические выступления Дэйва Гаана. Он демонстрирует страстную и сверхъестественную имитацию бархатного баритона Дэвида Гаана. Многие отметили, что он очень похож на харизматичного фронтмена Depeche Mode!", – говорится на сайте коллектива.

[ + – ] Лео Луганский и Дэвид Гаан, солист группы Depeche Mode Фото: LeoLuganskiyOfficial/Facebook

Он переехал в США из Волгограда, жил в Нью-Йорке 12 лет. Кроме музыки, он также пробовал силы в модельном бизнесе и кино, сыграв Мэрилина Мэнсона в подростковом возрасте.

Напомним, видеоклип к песне Земфиры "Остин", которая вошла в альбом, создан по мотивам популярной мобильной игры Homescapes, в которой дворецкий по имени Остин восстанавливает родительский особняк. Клип сделан в технике 3D-анимации, а его ключевой персонаж – тот самый Остин из игры. Кроме него, в песне упоминаются и другие герои – Кэтрин и Робби.

А песня "Злой человек", которую ранее представила Земфира, стала стала саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер".