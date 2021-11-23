Ридли Скотт рассказал, из-за кого провалилась в прокате "Последняя дуэль"

При бюджете в $100 млн картина собрала в прокате в разы меньше и уже названа "кассовой катастрофой".

Один из двух последних фильмов Ридли Скотта "Последняя дуэль" с Беном Аффлеком, Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером при бюджете в $100 млн еле собрал в США $10 млн, а по всему миру – $27 млн, став одной из самых кассовых катастроф года, пишет IndieWire. При этом картина, изобилующая звездами из А-листа, получила хорошие отзывы критиков.

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Сам Скотт в сложившейся ситуации винит миллениалов. Так называют поколение людей, родившихся примерно с 1981 по 1996 год и встретивших новое тысячелетие в юном возрасте. Для них характерна глубокая вовлеченность в цифровые технологии.

По словам режиссера, сейчас кинопроизводители имеют дело с аудиторией, "воспитанной на этих гребаных сотовых телефонах".

"Миллениалы, которые никогда не хотят, чтобы их учили чему-либо, если вы не показываете это в мобильном телефоне… Это широкий ход, но я думаю, что мы сейчас занимаемся этим с помощью Facebook. Я думаю, что это неверное направление, по которому идет последнее поколение, ошибочно уверенное в себе", – заявил он во время недавнего интервью подкасту Марка Марона WTF.

При этом сам режиссер остался доволен картиной, несмотря на провал в прокате.

"Мы подумали, что это отличный сценарий, и сняли по нему фильм. Нельзя же, чтобы были сплошные победы. Я ни разу не пожалел ни о каком фильме, который я когда-либо снял. Ничего такого. Я очень рано научился быть критиком самого себя. Единственное, о чем вы действительно должны иметь мнение, – это то, что вы только что сделали. Двигайтесь дальше. Убедитесь, что вы счастливы. И не оглядывайтесь. Это я", – подчеркнул он.

"Последняя дуэль – это исторический фильм, снятый по роману Эрика Джагера "Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции".

[ + – ] Трейлер фильма "Последняя дуэль"

С 24 ноября стартует прокат второго фильма Ридли Скотта в этом году под названием "Дом Гуччи". Картина рассказывает об истории заказного убийства наследника модной империи Маурицио Гуччи. Как и в "Последней дуэли", тут играет Адам Драйвер, а также зрители увидят Леди Гагу, Джареда Лето, Аль Пачино и других.

Режиссер уже столкнулся с недовольством семьи Гуччи, представители которой заявили, что он украл их историю ради прибыли.