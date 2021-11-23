Рідлі Скотт розповів, через кого провалилася у прокаті "Остання дуель"

При бюджеті $100 млн картина зібрала в прокаті в рази менше і вже названа "касовою катастрофою".

Один із двох останніх фільмів Рідлі Скотта "Остання дуель" з Беном Аффлеком, Меттом Деймоном та Адамом Драйвером при бюджеті $100 млн ледь зібрав у США $10 млн, а по всьому світу — $27 млн, ставши однією з найкасовіших катастроф року, пише IndieWire. При цьому картина, яка рясніє зірками з А-листа, отримала хороші відгуки критиків.

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Сам Скотт у ситуації, що склалася, звинувачує міленіалів. Так називають покоління людей, які народилися приблизно з 1981 по 1996 рік і зустріли нове тисячоліття в молодому віці. Для них характерна глибока залученість до цифрових технологій.

За словами режисера, зараз кіновиробники мають справу з аудиторією, яка "вихована на цих грьобаних стільникових телефонах".

"Міленіали, які ніколи не хочуть, щоб їх вчили чомусь, якщо ви не показуєте це в мобільному телефоні… Це широкий хід, але я думаю, що ми зараз займаємося цим за допомогою Facebook. Я думаю, що це неправильний напрямок, за яким іде останнє покоління, помилково впевнене у собі", — заявив він під час нещодавнього інтерв'ю подкасту Марка Марона WTF.

При цьому сам режисер залишився задоволеним картиною, незважаючи на провал у прокаті.

"Ми подумали, що це чудовий сценарій, і зняли за ним фільм. Не можна ж, щоб були суцільні перемоги. Я жодного разу не пошкодував ні про який фільм, який я колись зняв. Нічого такого. Я дуже рано навчився бути критиком самого себе. Єдине, про що ви дійсно повинні мати думку, — це те, що ви щойно зробили. Рухайтеся далі. Переконайтеся, що ви щасливі. І не оглядайтеся. Це я", — наголосив він.

"Остання дуель — це історичний фільм, знятий за романом Еріка Джагера "Остання дуель: правдива історія випробування битвою у середньовічній Франції".

[ + – ] Трейлери фильму "Остання дуель"

З 24 листопада стартує прокат другого фільму Рідлі Скотта цього року під назвою "Дом Гуччі". Картина розповідає про історію замовного вбивства спадкоємця модної імперії Мауріціо Гуччі. Як і в "Останній дуелі", тут грає Адам Драйвер, а також глядачі побачать Леді Гагу, Джареда Лето, Аль Пачіно та інших.

Режисер уже зіткнувся з невдоволенням родини Гуччі, представники якої заявили, що він украв їхню історію заради прибутку.