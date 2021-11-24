Хэлли Берри заметили на свидании с возлюбленным в полупрозрачной блузке

О романе Хэлли Берри с ее бойфрендом известно больше года

55-летняя киноактриса Хэлли Берри ходит на свидания со своим парнем, 51-летним музыкантом Ваном Хантом. Накануне они попали в объективы папарацци. На Хэлли был довольно интересный и стильный образ, который дополняла полупрозрачная блуза от Dolce & Gabbana. Романтическую встречу пара провела в театре DGA в центре Манхэттена.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Хэлли Берри и Ван Хант на свидании

Напомним, что Хэлли Берри еще в прошлом году рассказала о романе с Ваном Хантом. Перед этим она была замужем за бейсболистом Дэвидом Джастином, певцом Эриком Бене и Оливье Мартинесом, от которого у Хэлли есть 8-летний сын Масео Роберт Мартинес. Также у актрисы есть 13-летняя дочь Нала Ариэла Обри от Габриеля Обри, ее бывшего гражданского мужа.

Хэлли Берри долгое время скрывала новые отношения от публики. Она не хотела давать таблоидам очередной повод для слухов. Однако, убедившись, что намерения Вана серьезны, она перестала скрывать свои чувства и стала чаще появляться в свете с новым возлюбленным.

Как известно, у Вана Ханта есть взрослый сын Дрейк. Он тоже строит музыкальную карьеру.

[ + – ] Хэлли Берри и Ван Хант

СМИ сообщали, что Ван появился возле Хэлли Берри во время непростого периода в жизни актрисы и очень поддержал ее. Музыкант не просто научил ее любить, но сделал так, чтобы она полюбила в первую очередь себя.

В последнее время актриса часто появляется перед камерами в ярких и откровенных образах. Например, недавно Хэлли Берри пришла на одно из телешоу в откровенном платье-кимоно со змеиным поясом и глубоким декольте. На шоу Джимми Киммела она поделилась подробностями о своем новом фильме "Удар", режиссером которого стала она сама и в котором исполнила роль бойца ММА.

Ранее мы сообщали, что Хэлли Берри демонстрировала подписчикам романтические фото со своим 51-летним бойфрендом.