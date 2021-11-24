Геллі Беррі помітили на побаченні з коханим у напівпрозорій блузці

Про роман Геллі Беррі та її бойфренда відомо більше року

55-річна кіноакторка Геллі Беррі ходить на побачення зі своїм хлопцем, 51-річним музикантом Ваном Гантом. Напередодні їх зловили папараці. На Геллі був доволі цікавий та стильний образ: напівпрозора блузка від Dolce & Gabbana. Побачення пара провела в театрі DGA в центрі Манхеттена.

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[ + – ] Геллі Беррі та Ван Гант на побаченні

Нагадаємо, що Геллі Беррі ще в минулому році розповіла про роман з Ваном Гантом. Перед цим вона була заміжньою за бейсболістом Девідом Джастіном, співаком Еріком Бене та Олів’є Мартінесом, від якого в Геллі є 8-річний син Масео Роберт Мартінес. Також в акторки є 13-річна дочка Нала Аріела Обрі від Габріеля Обрі, її колишнього цивільного чоловіка та фотомоделі.

Геллі Беррі тривалий час приховувала нові відносини від публіки, адже не хотіла давати таблоїдам черговий привід для чуток. Проте, переконавшись, що наміри Вана серйозні, вона перестала ховати свої почуття та стала часто виходити на публіку з новим коханим.

Як відомо, у Вана Ганта є дорослий син Дрейк, який теж захоплюється музикою.

[ + – ] Геллі Беррі та Ван Гант

ЗМІ повідомляли, що Ван зʼявився поруч з Беррі під час непростого періоду в житті акторки і дуже її підтримав. Музикант не просто навчив її любити, але зробив так, щоб вона полюбила спершу себе.

Останнім часом акторка часто з'являється перед камерами в яскравих та відвертих образах. Наприклад, нещодавно Геллі Беррі прийшла на одне з телешоу у відвертій сукні-кімоно зі зміїним поясом та глибоким декольте. На шоу Джиммі Кіммела вона поділилася подробицями про свій новий фільм "Удар", режисером якого стала вона сама та в якому виконала роль опального бійця ММА.

Раніше ми повідомляли, що Геллі Беррі демонструвала романтичні фото зі своїм 51-річним бойфрендом,