Королева Летиция продемонстрировала идеальное белое платье
Сейчас королева с супругом отправились с визитом в Швецию
Королева Испании Летиция и ее супруг – король Филипп VI, с двухдневным визитом отправились в Швецию, где королева уже появилась в белом платье, которое наверняка станет хитом сезона, как, собственно, все наряды Летиции, заслуженно считающейся иконой стиля. Об этом пишет Casa Real.
Члены королевской семьи Испании прибыли в Швецию с государственным визитом, чтобы укрепить связи с этой страной. Они уже встретились с испанской диаспорой в посольстве.
И для этого мероприятия 49-летняя королева выбрала элегантный ансамбль: белое платье с ассиметричным подолом из переработанных материалов. И дополнила образ туфлями-лодочками и клатчем со змеиным принтом от испанского бренда Magrit.
Королева старается одеваться у испанских дизайнеров и выбирать вещи только местных марок, чтобы поддержать производителей своей страны. Иной раз она появляется в недорогих вещах из масс-маркета, что гарантирует моментальный взлет продаж.
Королю и королеве еще предстоит посетить выставку современного искусства и официальный прием, который дает король Швеции в их честь. Визит завершиться в четверг.
Напомним, ранее королева Летиция посетила с мужем Оперу и выбрала наряд от испанского бренда Carolina Herrera.