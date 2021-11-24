Королева Летиция продемонстрировала идеальное белое платье

Сейчас королева с супругом отправились с визитом в Швецию

Королева Испании Летиция и ее супруг – король Филипп VI, с двухдневным визитом отправились в Швецию, где королева уже появилась в белом платье, которое наверняка станет хитом сезона, как, собственно, все наряды Летиции, заслуженно считающейся иконой стиля. Об этом пишет Casa Real.

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Члены королевской семьи Испании прибыли в Швецию с государственным визитом, чтобы укрепить связи с этой страной. Они уже встретились с испанской диаспорой в посольстве.

Фото: Casa Real

[ + – ] Король и королева Испании в Швеции Фото: Casa Real

И для этого мероприятия 49-летняя королева выбрала элегантный ансамбль: белое платье с ассиметричным подолом из переработанных материалов. И дополнила образ туфлями-лодочками и клатчем со змеиным принтом от испанского бренда Magrit.

[ + – ] Король и королева Испании в Швеции Фото: Casa Real

Королева старается одеваться у испанских дизайнеров и выбирать вещи только местных марок, чтобы поддержать производителей своей страны. Иной раз она появляется в недорогих вещах из масс-маркета, что гарантирует моментальный взлет продаж.

Королю и королеве еще предстоит посетить выставку современного искусства и официальный прием, который дает король Швеции в их честь. Визит завершиться в четверг.

Напомним, ранее королева Летиция посетила с мужем Оперу и выбрала наряд от испанского бренда Carolina Herrera.