Королева Летиція продемонструвала ідеальну білу сукню

Наразі королева з чоловіком вирушили з візитом до Швеції

Королева Іспанії Летиція та її чоловік, король Філіп VI, із дводенним візитом вирушили до Швеції, де королева вже з'явилася в білій сукні, яка напевно стане хітом сезону, як, власне, всі вбрання Летиції, яка заслужено вважається іконою стилю. Про це пише Casa Real.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Члени королівської родини Іспанії прибули до Швеції з державним візитом, щоб зміцнити зв'язки з цією країною. Вони вже зустрілися з іспанською діаспорою в посольстві.

Фото: Casa Real

[ + – ] Король і королева Іспанії у Швеції Фото: Casa Real

І для цього заходу 49-річна королева обрала елегантний ансамбль: білу сукню з асиметричним подолом із перероблених матеріалів. І доповнила образ туфлями-човниками та клатчем зі зміїним принтом від іспанського бренду Magrit.

[ + – ] Король і королева Іспанії у Швеції Фото: Casa Real

Королева намагається одягатися в іспанських дизайнерів і вибирати речі лише місцевих марок, щоб підтримати виробників своєї країни. Іноді вона з'являється в недорогих речах із мас-маркету, що гарантує моментальний зліт продажів.

Королю та королеві ще належить відвідати виставку сучасного мистецтва й офіційний прийом, який дає король Швеції на їхню честь. Візит завершиться в четвер.

Нагадаємо, раніше королева Летиція відвідала з чоловіком Оперу й обрала вбрання від іспанського бренду Carolina Herrera.