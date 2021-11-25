Американские студенты предложили переименовать "черную пятницу" из-за расистского названия

Большинство опрошенных студентов заявляли, что термин "черная пятница" оскорбляет афроамериканцев, пока не узнали, что это название никакого отношения к цвету кожи не имеет.

Во Флориде студенты заявили, что "черную пятницу" нужно переименовать, поскольку это название "звучит оскорбительно" и является "расистским", пишет Daily Mail.

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Студенческий репортер Офелия Джейкобсон из Campus Reform спросила студентов в кампусе Гейнсвилля, поддерживают ли они переименование "черной пятницы", которая идет на следующий день после Дня благодарения (25 ноября) и прозвана в народе "коммерчески ориентированным днем ​​потребления". Опрос был сформирован в ответ на статью Chicago Tribune ""Черную пятницу" следует переименовать, чтобы не было "дискриминации и профилирования чернокожих"", в которой ставился вопрос о том, следует ли переименовать этот день, чтобы не оскорблять афроамериканцев.

"Название дня покупок после Дня благодарения не должно называться названием национальности", – говорится в статье, автор которой не указан.

Офелия Джейкобсон решила узнать, готовы ли студенты изменить название "черной пятницы" и как далеко они зайдут в отношении культуры отмены. Она спросила у них, будут ли те участвовать в дне распродаж, и большинство респондентов ответили, отрицательно, отметив "глубокую связь с капитализмом и потреблением".

Отзывы людей были записаны на видео.

"Черную пятницу следует называть Днем праздничных покупок, Днем расходов, Днем платежных карт или как-то по-другому, кроме черной, что является дискриминационным и профилирующим по отношению к черным людям", "Я вроде как согласен, что это следует изменить только потому, что "черная пятница" звучит оскорбительно", "Изменение названия не поможет настоящим черным людям", – говорили опрошенные.

Тогда Офелия объяснила своим собеседникам, что на самом деле стоит за названием "черная пятница", не имеющим никакого отношения к цвету кожи.

Этот термин впервые использовали для обозначения экономического кризиса после обвала финансового рынка США. Джей Гулд и Джим Фиск, два самых известных в то время финансиста, работали вместе, чтобы скупить как можно больше национального золота. В пятницу, 24 сентября 1869 года, заговор, наконец, был раскрыт, в результате чего фондовый рынок страны оказался в состоянии свободного падения и обанкротил всех, от воротил Уолл-стрит до фермеров. Чтобы оправиться от удара, понадобилось несколько лет.

В 50-60-х годах термин "черная пятница" начали использовать полицейские Филадельфии для обозначения автомобильных заторов, которые создавали американцы, едущие за новогодними подарками после Дня благодарения.

Сейчас "черная пятница" – это день, когда скидки в магазинах провоцируют настоящее столпотворение, и люди стараются набрать всего и побольше по "бросовым" ценам.

Узнав настоящую историю, большинство из опрошенных Офелией студентов пришли к выводу, что "черная пятница" в переименовании не нуждается, но осудили капитализм и культ потребления.

Напомним, в Нью-Йорке появится перевернутый небоскреб, который полностью спроектирован афроамериканцами, которые также профинансируют его строительство.