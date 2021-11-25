Американські студенти запропонували перейменувати "чорну п'ятницю" через расистську назву

Більшість опитаних студентів заявляли, що термін "чорна п'ятниця" ображає афроамериканців, допоки не дізналися, що ця назва жодного стосунку до кольору шкіри не має.

У Флориді студенти заявили, що "чорну п'ятницю" треба перейменувати, оскільки ця назва "звучить образливо" та є "расистською", пише Daily Mail.

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Студентська репортерка Офелія Джейкобсон із Campus Reform запитала студентів у кампусі Гейнсвілля, чи підтримують вони перейменування "чорної п'ятниці", яка йде наступного дня після Дня подяки (25 листопада) і прозвана в народі "комерційно орієнтованим днем ​​споживання". Опитування було сформоване у відповідь на статтю Chicago Tribune ""Чорну п'ятницю" варто перейменувати, щоб не було "дискримінації та профілювання чорношкірих"", в якій ставилося питання про те, чи треба перейменувати цей день, щоб не ображати афроамериканців.

"Назва дня покупок після Дня подяки не повинна називатися назвою національності", — йдеться у статті, автор якої не вказано.

Офелія Джейкобсон вирішила дізнатися, чи готові студенти змінити назву "чорної п'ятниці" і як далеко вони зайдуть щодо культури скасування. Вона запитала в них, чи братимуть участь у дні розпродажів, і більшість респондентів відповіли, негативно, зазначивши "глибокий зв'язок із капіталізмом і споживанням".

Відгуки людей було записано на відео.

"Чорну п'ятницю" варто називати Днем святкових покупок, Днем витрат, Днем платіжних карток або якось по-іншому, окрім чорної, що є дискримінаційним і профілювальним щодо чорних людей", "Я начебто згоден, що це варто змінити тільки тому, що "чорна п'ятниця" звучить образливо", "Зміна назви не допоможе справжнім чорним людям", — казали опитані.

Тоді Офелія пояснила своїм співрозмовникам, що насправді стоїть за назвою "чорна п'ятниця", яка не має жодного стосунку до кольору шкіри.

Цей термін уперше використали для позначення економічної кризи після обвалу фінансового ринку США. Джей Гулд і Джим Фіск, два найвідоміші на той час фінансисти, працювали разом, щоб скупити якнайбільше національного золота. У п'ятницю, 24 вересня 1869 року, змова нарешті була розкрита, внаслідок чого фондовий ринок країни опинився в стані вільного падіння і збанкрутував усіх, від воротил Волл-стріт до фермерів. Щоб оговтатися від удару, знадобилося кілька років.

У 50-60-х роках термін "чорна п'ятниця" почали використовувати поліцейські Філадельфії для позначення автомобільних заторів, які створювали американці, котрі їдуть за новорічними подарунками після Дня подяки.

Зараз "чорна п'ятниця" — це день, коли знижки в магазинах провокують справжнє стовпотворіння, і люди намагаються набрати всього і більше за "викидними" цінами.

Дізнавшись справжню історію, більшість з опитаних Офелією студентів дійшли висновку, що "чорна п'ятниця" перейменування не потребує, але засудили капіталізм і культ споживання.

Нагадаємо, у Нью-Йорку з'явиться перевернутий хмарочос, що повністю спроєктований афроамериканцями, які також профінансують його будівництво.