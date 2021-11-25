Француз отрезал себе два пальца на руке, губу и нос ради образа мечты (фото, видео)

Пройдя через несколько травмирующих операций, Энтони Лоффредо заявил, что его тело модифицировано пока что только на 34%, и он продолжит путь трансформации в "черного инопланетянина".

33-летний француз Энтони Лоффредо, все тело которого покрыто татуировками, решился на ряд жутких операций, чтобы стать похожим на внеземное существо. Свои изменения он демонстрирует подписчикам в Instagram, где за мужчиной следят уже более 782 тысяч человек.

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Энтони уже покрыл практически все свое тело, включая глазные яблоки, татуировками, вживил под кожу импланты для придания лицу и черепу рельефности, удалил крылья носа и верхнюю губу, разрезал язык надвое, пытаясь выглядеть как "черный инопланетянин". Совсем недавно он перенес еще одну операцию: в Мексике ему ампутировали два здоровых пальца, и теперь его рука выглядит, как коготь.

[ + – ] Француз удалил два пальца на руке и собирается сделать то же со второй Фото: BŁλ₡ƙ λŁłE₦ PƦØJE₡₸ EVØŁU₸łØ₦

Кадрами с операции он традиционно поделился в соцсети, отметив, что все это – только 34% от его трансформации.

[ + – ] Лоффредо отмечает, что пока что его трансформация выполнена на 34%

На фото и видео Лоффредо лежит на операционном столе в окружении хирургов, поднимает руку и с трепетом смотрит на свою новую "клешню".

"На другом конце света, чтобы продолжить мой проект, процедура идет хорошо, еще одна мечта, которая только что осуществилась. Спасибо за то, что делаете свою главную работу, спасибо тебе, Мексика, от всего сердца. 34%-процентная загрузка", – написал он.

[ + – ] Ампутацию пальцев французу провели в Мексике

Энтони намекнул на то, что то же будет и с другой рукой.

Спорные модификации тела Лоффредо не оставили равнодушными его подписчиков, вызвав противоположные отзывы: от восхищения до критики.

"Боже мой, ты сделал это. Я не поверил, но это правда. Надеюсь, твое тело приспособится", "Явное неуважение к тем, кто, к сожалению, потерял конечности, и ищет способы функционировать так, как должно человеческое тело", "В конце концов, вы на 100% пожалеете об этом", "Это одновременно и тревожно, и увлекательно. Я не думаю, что смогу это сделать, но я ставлю вам большое спасибо за то, что вы воплотили в жизнь свою мечту", – пишут пользователи.

[ + – ] Энтони в восторге от своей внешности

Как уже упоминалось выше, Лоффредо удалили крылья носа и верхнюю губу. Первая процедура проводилась в Испании, поскольку во Франции подобное запрещено. Помимо пирсинга и татуажа, модификации тела, приводящие к травмам, не разрешаются во многих европейских странах.

[ + – ] Энтони Лоффредо до и после Фото: BŁλ₡ƙ λŁłE₦ PƦØJE₡₸ EVØŁU₸łØ₦

После того, как ему отрезали губу, обнажив частично верхний ряд зубов, мужчина признается, что теперь ему трудно разговаривать. Однако подобные трудности, похоже, не поубавили энтузиазма у Лоффредо. Он признался, что мечтал полностью удалить свою кожу и заменить ее металлической, и перечислил свои руки, ноги и пальцы вместе с затылком в качестве следующих частей своего тела, которые он хочет изменить.

В интервью французской газете Midi Libre Лоффредо сказал, что с юных лет он "увлечен мутациями и трансформациями человеческого тела".

Когда ему было 20 лет с небольшим, и он работал охранником, то понял, что живет не так, как хотел.

"Мне понадобились сутки, чтобы оставить все и улететь в Австралию. Следующие несколько месяцев я обдумывал свою будущую трансформацию", – говорит Энтони, который сейчас находится в Монпелье (Франция)

По его словам, ему нравится быть "страшным персонажем".

"Я часто где-нибудь становлюсь и играю какую-то роль, особенно ночью на темных улицах. Я исследую контраст между моей ролью и собой", – сказал он.

[ + – ] Лоффредо любит поэпатировать прохожих поздним вечером

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