Француз відрізав собі два пальці на руці, губу та ніс заради образу мрії (фото, відео)

Пройшовши через кілька операцій, що травмують, Ентоні Лоффредо заявив, що його тіло модифіковане поки що тільки на 34%, і він продовжить шлях трансформації в "чорного інопланетянина".

33-річний француз Ентоні Лоффредо, усе тіло якого вкрите татуюваннями, зважився на низку моторошних операцій, щоб стати схожим на позаземну істоту. Свої зміни він демонструє підписникам в Instagram, де за чоловіком стежать уже понад 782 тисячі людей.

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Ентоні вже покрив практично все своє тіло, включаючи очні яблука, татуювання, вживив під шкіру імпланти для надання обличчю та черепу рельєфності, видалив крила носа і верхню губу, розрізав язик надвоє, намагаючись виглядати як "чорний інопланетянин". Зовсім нещодавно він переніс ще одну операцію: у Мексиці йому ампутували два здорові пальці, і тепер його рука виглядає, як кіготь.

[ + – ] Француз видалив два пальці на руці і збирається зробити те ж саме з другою Фото: BŁλ₡ƙ λŁłE₦ PƦØJE₡₸ EVØŁU₸łØ₦

Кадрами з операції він традиційно поділився в соцмережі, зазначивши, що все це – лише 34% його трансформації.

[ + – ] Лоффредо зазначає, що поки що його трансформація виконана на 34%.

На фото та відео Лоффредо лежить на операційному столі в оточенні хірургів, піднімає руку і з трепетом дивиться на свою нову "клешню".

"На іншому кінці світу, щоб продовжити мій проєкт, процедура йде добре, ще одна мрія, яка щойно здійснилася. Дякуємо за те, що робите свою головну роботу, дякую тобі, Мексико, від щирого серця. 34%-відсоткове завантаження", – написав він.

[ + – ] Ампутацію пальців французу провели в Мексиці

Ентоні натякнув на те, що те саме буде і з іншою рукою.

Спірні модифікації тіла Лоффредо не залишили байдужими його підписників, викликавши протилежні відгуки від захоплення до критики.

"Боже мій, ти зробив це. Я не повірив, але це правда. Сподіваюся, твоє тіло пристосується", "Явна неповага до тих, хто, на жаль, втратив кінцівки, і шукає способи функціонувати так, як має людське тіло", " Зрештою, ви на 100% пошкодуєте про це", "Це одночасно і тривожно, і захопливо. Я не думаю, що зможу це зробити, але я вам дуже дякую за те, що ви втілили в життя свою мрію", – пишуть користувачі.

[ + – ] Ентоні в захваті від своєї зовнішності

Як уже згадувалося вище, Лоффредо видалили крила носа та верхню губу. Перша процедура проводилася в Іспанії, оскільки у Франції таке заборонено. Крім пірсингу та татуажу, модифікації тіла, що призводять до травм, не дозволяються у багатьох європейських країнах.

[ + – ] Ентоні Лоффредо до та після Фото: BŁλ₡ƙ λŁłE₦ PƦØJE₡₸ EVØŁU₸łØ₦

Після того, як йому відрізали губу, оголивши частково верхню низку зубів, чоловік зізнається, що тепер йому важко розмовляти. Однак, подібні труднощі, схоже, не зменшили ентузіазму у Лоффредо. Він зізнався, що мріяв повністю видалити свою шкіру і замінити її металевою, і перерахував свої руки, ноги та пальці разом із потилицею як наступні частини свого тіла, які він хоче змінити.

В інтерв'ю французькій газеті Midi Libre Лоффредо сказав, що з юних років він "захоплений мутаціями та трансформаціями людського тіла".

Коли йому було 20 років із невеликим, і він працював охоронцем, тоді він зрозумів, що живе не так, як хотів.

"Мені знадобилася доба, щоб залишити все і відлетіти до Австралії. Наступні кілька місяців я обмірковував свою майбутню трансформацію", — каже Ентоні, який наразі перебуває в Монпельє (Франція)

За його словами, йому подобається бути "страшним персонажем".

"Я часто десь стаю і граю якусь роль, особливо вночі на темних вулицях. Я досліджую контраст між моєю роллю та собою", — сказав він.

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