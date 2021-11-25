В Северной Корее запретили носить кожаные пальто и копировать стиль Ким Чен Ына

Теперь в кожу могут облачаться только сам Ким, члены его семьи и высокопоставленные чиновники

В КНДР запретили носить кожаные плащи, столь любимые Ким Чен Ыну. Чтобы никому в голову не пришло копировать стиль вождя. Об этом пишет Radio Free Asia.

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Иронично, но именно Ким Чен Ын и задал этот модный тренд. Он неоднократно появлялся на телевидение и "выходил в народ" в кожаном тренче с поясом.

Вождь КНДР сочетал несколько старомодный плащ с меховой шапкой, или фетровой шляпой. А так как в Северной Корее не слишком много идолов для подражания, то его стиль стали массово копировать по всей стране. Ну, по крайней мере те, у кого были деньги и возможность достать дефицитную обновку.

"Во время военного парада на 8-м съезде партии в январе этого года господин Ким и все высокопоставленные чиновники также были в кожаных куртках", — отметил источник из Северной Кореи.

"Когда кожаные пальто стали признаваться новым трендом, частные торговцы одеждой попросили представителей торговых компаний импортировать синтетическую кожу с сентября этого года. Они скопировали дизайн кожаных курток, которые носили Ким и чиновники, и теперь их продают на рынке", — рассказал источник.

Фото: Скриншот

[ + – ] Ким Чен Ын на военном параде Фото: Скриншот

Хоть КНДР и Китай официально прекратили торговлю с начала пандемии коронавируса, но "официальная" контрабанда все равно процветает. И кожа. И кожаные пальто и куртки все равно попадают в страну. Но стоят они непомерно дорого. Так, куртка из натуральной кожи стоит около 170 000 вон (34 доллара США), а из искусственной кожа — около 80 000 вон (16 долларов США).

При этом, по данным южнокорейской газеты Korea Joongang Daily, средняя месячная зарплата в Северной Корее в 2018 году составляла около 4000 вон (0,66 доллара США).

Но с недавних пор кожаные крутки запретили носить и продавать. И стали их конфисковывать прямо на улицах. Причем когда кто-то пытается протестовать, то полиция заявляет, что "ношение одежды, выглядящей, как одежда Ким Чен Ына, является "нечистой тенденцией, бросающей вызов авторитету вождя". Они проинструктировали общественность не носить кожаные пальто, потому что это дело партии решать, кто их может носить", — резюмировал источник.

Впрочем, это далеко не первый раз, когда партия КНДР диктует своим подданным, что носить и как выглядеть. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил ношение джинсов скинни, некоторые виды пирсинга на теле и целых 15 стрижек, среди которых стрижка маллет. Все это, по его мнению, символизирует "капиталистический образ жизни". Также жителям Северной Кореи запрещено красить волосы.

Ранее в Северной Корее к расстрелу приговорили контрабандиста, который привез и продал на флешках сериал "Игра в кальмара". Старшеклассник, который купил и посмотрел сериал, будет сидеть в тюрьме до конца своих дней.