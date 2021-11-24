В Северной Корее мужчину приговорили к расстрелу за ввоз в страну "Игры в кальмара"

Северокореец, который провез запрещенный сериал в страну, будет казнен, а школьник, купивший у него цифровую копию, проведет в тюрьме остаток жизни.

Контрабандиста из Северной Кореи, который вернулся из Китая с цифровой версией популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара", спрятанной на USB-флешке, приговорили к казни после того, как он был пойман местными спецслужбами, информирует Еnglish Тimes.

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"Все началось на прошлой неделе, когда студент старшей школы тайно купил USB-накопитель с южнокорейской дорамой "Игра в кальмара" и посмотрел ее с одним из своих лучших друзей в классе", — сообщил изданию источник в полиции, добавив, что пара обсуждала сериал с друзьями, которые заинтересовались и купили его копии. Но затем все они были пойманы государственной службой наблюдения 109 Sangmu, которая "получила наводку", что они смотрят западную телепрограмму.

Радио "Свободная Азия" (RFA) сообщило, что студент, купивший копию диска, был приговорен к пожизненному заключению, а еще шесть человек, смотревших сериал, получили по пять лет "упорного труда".

Что касается виновника, жителя провинции Северный Хамген, которая граничит с Китаем, его расстреляют, как это делали в сериале.

Одновременно начата проверка в учебном заведении, студенты которого смотрели сериал.

"Центральный комитет уволил директора школы, секретаря по делам молодежи и домашнего учителя. Их также выгнали из партии. Несомненно, они будут отправлены работать на угольные шахты или сосланы в сельские районы страны, поэтому все школьные учителя обеспокоены тем, что это также может случиться с ними, если один из их учеников также будет пойман в ходе расследования'', – заявил источник.

[ + – ] Богачи Северной Кореи увидели в героях сериала себя Фото: Скриншот

Как известно, в Северной Корее действует строгий запрет на ввоз в страну материалов с Запада и Южной Кореи, и теперь официальные лица проводят обыски в школах и вузах на предмет других иностранных фильмов и СМИ.

Арест семи студентов является первым случаем, когда правительство применяет недавно принятый закон об "искоренении реакционного мышления и культуры" в деле, касающемся несовершеннолетних. Он предусматривает максимальную смертную казнь за просмотр, хранение или распространение средств массовой информации из капиталистических стран, особенно из Южной Кореи и США.

После поимки студентов власти начали поиски на рынках запоминающих устройств и видео компакт-дисков с иностранными носителями, сообщил RFA житель провинции.

"Все жители дрожат от страха, потому что они будут безжалостно наказаны за покупку или продажу запоминающих устройств, независимо от их размера", — сказал другой источник, пожелавший остаться неизвестным.

В то же время верхушка Северной Кореи и местные богачи уже посмотрели нашумевший сериал.

"Они говорят, что содержание похоже на жизнь чиновников Пхеньяна, которые борются на валютном рынке, как будто это битва не на жизнь, а на смерть. Они думают, что сюжет сериала параллелен их собственной реальности, где они знают, что их могут казнить в любой момент, если правительство решит сделать из них пример того, что они зарабатывают слишком много денег, но все они продолжают зарабатывать столько денег, сколько возможно. Это находит отклик не только у богатых людей, но и у молодежи Пхеньяна, потому что их тянет к необычно жестоким сценам. Кроме того, один из персонажей — беглец из Северной Кореи, и они могут иметь с ней отношение", – цитирует RFA слова одного из родственников северокорейского миллионера. По его словам, люди тайно смотрят сериал ночью под одеялами на своих портативных медиаплеерах.

Напомним, драма о выживании "Игра в кальмара" до недавнего времени была самым популярным южнокорейским сериалом на Netflix и одним из самых успешных его проектов.