У Північній Кореї чоловіка засудили до страти за ввезення в країну "Гри в кальмара"

Північнокореєць, який провіз заборонений серіал до країни, буде страчений, а студент, який придбав у нього цифрову копію, проведе у в'язниці решту життя.

Контрабандиста з Північної Кореї, який повернувся з Китаю з цифровою версією популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", захованою на USB-флешці, засудили до страти після того, як він був спійманий місцевими спецслужбами, інформує Еnglish Тimes.

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"Усе почалося минулого тижня, коли студент старшої школи таємно придбав USB-накопичувач з південнокорейською дорамою "Гра в кальмара" і подивився її з одним зі своїх найкращих друзів у класі", — повідомило джерело в поліції, додавши, що пара обговорювала серіал з друзями, які зацікавилися та придбали його копії. Але потім усі вони були спіймані державною службою спостереження 109 Sangmu, яка "отримала наведення", що вони дивляться західну телепрограму.

Радіо "Вільна Азія" (RFA) повідомило, що студент, який купив копію диска, був засуджений до довічного ув'язнення, а ще шестеро людей, які дивилися серіал, отримали по п'ять років "упертої праці".

Щодо винуватця, мешканця провінції Північний Хамген, що межує з Китаєм, його розстріляють, як це робили в серіалі.

Одночасно розпочато перевірку в навчальному закладі, студенти якого дивилися серіал.

"Центральний комітет звільнив директора школи, секретаря у справах молоді та домашнього вчителя. Їх також вигнали з партії. Безперечно, вони будуть відправлені працювати на вугільні шахти або заслані до сільських районів країни, тому всі шкільні вчителі стурбовані тим, що це також може статися з ними, якщо один із їхніх учнів також буде спійманий у ході розслідування'', — заявило джерело.

[ + – ] Багачі Північної Кореї побачили в героях серіалу себе Фото: Скриншот

Як відомо, у Північній Кореї діє сувора заборона на ввезення в країну матеріалів із Заходу та Південної Кореї, і тепер офіційні особи проводять обшуки у школах та вишах щодо інших іноземних фільмів та ЗМІ.

Арешт семи студентів є першим випадком, коли уряд застосовує нещодавно ухвалений закон про "викорінення реакційного мислення та культури" у справі, що стосується неповнолітніх. Він передбачає максимальну страту за перегляд, зберігання або розповсюдження засобів масової інформації з капіталістичних країн, особливо з Південної Кореї та США.

Після затримання студентів влада розпочала пошуки на ринках запам'ятовувальних пристроїв та відео компакт-дисків з іноземними носіями, повідомив RFA мешканець провінції.

"Усі жителі тремтять від страху, тому що вони будуть безжально покарані за купівлю або продаж запам'ятовувальних пристроїв, незалежно від їхнього розміру", — сказало інше джерело, яке побажало залишитися невідомим.

Водночас верхівка Північної Кореї та місцеві багатії вже подивилися гучний серіал.

"Вони кажуть, що зміст схожий на життя чиновників Пхеньяна, які борються на валютному ринку, ніби це битва не на життя, а на смерть. Вони думають, що сюжет серіалу паралельний їхній власній реальності, де вони знають, що їх можуть страчувати в будь-який момент, якщо уряд вирішить зробити з них приклад того, що вони заробляють надто багато грошей, але всі вони продовжують заробляти стільки грошей, скільки можливо, це знаходить відгук не лише в багатих людей, а й у молоді Пхеньяна, бо їх тягне до незвичайно жорстоких сцен. Крім того, один із персонажів — утікач із Північної Кореї, і вони можуть мати з ним контакти", – цитує RFA слова одного із родичів північнокорейського мільйонера. За його словами, люди таємно дивляться серіал уночі під ковдрами на своїх портативних медіаплеєрах.

Нагадаємо, драма про виживання "Гра в кальмара" донедавна була найпопулярнішим південнокорейським серіалом на Netflix і одним із найуспішніших його проєктів.