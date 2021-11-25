У Північній Кореї заборонили носити шкіряні пальта та копіювати стиль Кім Чен Ина

Тепер у шкіру можуть одягатися тільки сам Кім, члени його родини та високопосадовці

У КНДР заборонили носити шкіряні плащі, які так любить Кім Чен Ин. Щоб нікому на думку не спало копіювати стиль вождя. Про це пише Radio Free Asia.

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Іронічно, але саме Кім Чен Ин і запустив цей модний тренд. Він неодноразово з'являвся на телебаченні та "виходив у народ" у шкіряному тренчі з поясом.

Вождь КНДР поєднував дещо старомодний плащ із хутряною шапкою або фетровим капелюхом. Оскільки в Північній Кореї не надто багато ідолів для наслідування, то його стиль стали масово копіювати по всій країні. Ну, принаймні ті, хто мав гроші та можливість дістати дефіцитну обновку.

"Під час військового параду на 8-му з'їзді партії в січні цього року пан Кім і всі високопосадовці також були в шкіряних куртках", — зазначило джерело з Північної Кореї.

"Коли шкіряні пальта стали визнаватись новим трендом, приватні торговці одягом попросили представників торгових компаній імпортувати синтетичну шкіру з вересня цього року. Вони скопіювали дизайн шкіряних курток, які носили Кім і чиновники, і тепер їх продають на ринку", — розповіло джерело.

Фото: Скриншот

[ + – ] Кім Чен Ин на військовому параді Фото: Скриншот

Хоча КНДР і Китай офіційно припинили торгівлю з початку пандемії коронавірусу, але "офіційна" контрабанда все одно процвітає. І шкіра. І шкіряні пальта та куртки все одно потрапляють до країни. Але коштують вони дуже дорого. Так, куртка з натуральної шкіри коштує близько 170 000 вон (34 долари США), а зі штучної шкіри — близько 80 000 вон (16 доларів США).

При цьому, за даними південнокорейської газети Korea Joongang Daily, середня місячна зарплата в Північній Кореї в 2018 році становила близько 4000 вон (0,66 долара США).

Але з недавніх пір шкіряні крутки заборонили носити та продавати. І стали їх конфіскувати просто на вулицях. Причому коли хтось намагається протестувати, то поліція заявляє, що "носіння одягу, що має такий вигляд, як одяг Кім Чен Ина, є "нечистою тенденцією, що кидає виклик авторитету вождя". Вони проінструктували громадськість не носити шкіряні пальта, бо це справа партії вирішувати, хто їх може носити", — резюмувало джерело.

Утім, це далеко не вперше, коли партія КНДР диктує своїм підданим, що носити та який вигляд мати. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заборонив носіння джинсів скінні, деякі види пірсингу на тілі та цілих 15 стрижок, серед яких стрижка малет. Усе це, на його думку, символізує "капіталістичний спосіб життя". Також мешканцям Північної Кореї заборонено фарбувати волосся.

Раніше в Північній Кореї до розстрілу засудили контрабандиста, який привіз і продав на флешках серіал "Гра в кальмара". Старшокласник, який купив і подивився серіал, сидітиме у в'язниці до кінця своїх днів.